HOME CELEBRITY TV SCOOP

Silet Awards 2023 Hadir Kembali, Vote Selebriti Favoritmu Sekarang Juga

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |14:15 WIB
Silet Awards 2023 Hadir Kembali, Vote Selebriti Favoritmu Sekarang Juga
Silet Awards 2023 (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ajang penghargaan bergengsi paling dramatis bagi selebriti tanah air yaitu Silet Awards 2023 akan hadir kembali di RCTI. Piala Silet Awards akan diperebutkan oleh para selebriti kesayangan Tanah Air melalui 12 kategori nominasi yang diadakan, dengan menghadirkan 3 kategori baru yaitu Momen Tersilet, Keponakan Online Tersilet dan Vlogger Curhat Tersilet.

Berikut kategori nominasi Silet Awards 2023 :

- Aktris Tersilet

- Aktor Tersilet

- Pasangan Sinetron Tersilet

- Sinetron Tersilet

- Pasangan Tersilet

- Momen Tersilet

