10 Tahun di Luar Negeri, Emir Mahira Sulit Temukan Identitas Diri

JAKARTA - Emir Mahira mengaku sempat merasa sulit menemukan identitas dirinya sendiri. Hal itu dikarenakan dirinya yang 10 tahun belakangan tinggal di luar negeri.

Diketahui Emir Mahira mengenyam pendidikan sejak SMP (sekolah menengah pertama) hingga kuliah di Kanada.

"Aku kan dari SMP udah di luar negeri sampe kuliah segala macam. Sampai aku ngerasa aku tidak tahu identitas diri," ujar Emir Mahira saat ditemui di kawasan Spark, Senayan, Jakarta Pusat.

"Aku bahkan di satu point kalau ditanya sama orang lain 'lu orang Indo, aku jawab oh aku multinasional'," tambah Emir Mahira.

Dikarenakan banyaknya perbedaan budaya antara Indonesia dan Kanada, Emir pun kesulitan menjadi dirinya sendiri.

Setelah berusaha mencari, ternyata jawabannya ada ketika ia kembali ke Tanah Air dan mengunjungi kampung halamannya di Sumatera Barat.

"Aku ada fase pas aku cari identitas aku, menemukan identitas aku. Pas aku lagi cari identitas aku dan ternyata aku menemukan identitas aku pas balik lagi ke Indonesia," ungkap Emir Mahira.

Ketika pulang ke Indonesia pun, lawan main Shenina Cinnamon di film Onde Mande! ini masih mempertanyakan dirinya mengapa harus balik lagi ke tempat kelahirannya tersebut.

"Pas aku balik ke sini, awalnya, persis lah kayak anwar agak syok ngapain sih gue di sini tapi setelah sudah menerima ini rumah," terang Emir Mahira.