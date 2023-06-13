Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lama di Amerika, Emir Mahira Culture Shock ketika Kembali ke Indonesia

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |23:02 WIB
Lama di Amerika, Emir Mahira <i>Culture Shock</i> ketika Kembali ke Indonesia
Emir Mahira syok saat pulang ke Indonesia (Foto: MPI)
JAKARTA - Emir Mahira diketahui cukup lama tinggal di Amerika Serikat. Terhitung sudah 10 tahun Emir tinggal di Amerika, mulai dari duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP) hingga lulus kuliah.

Kini aktor 25 tahun ini memutuskan kembali ke Tanah Air. Dikarenakan sudah terlalu lama tinggal di Amerika Serikat, Emir mengaku sempat mengalami culture shock.

"Banget ya (culture shock)" ujar Emir Mahira saat ditemui di kawasan Spark, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/6/2023).

Emir Mahira

Salah satu yang membuat dirinya syok adalah kemacetan yang terjadi.

"Yang syoknya itu macet. Macet itu sesuatu yang pahala itu, jadi sabar," ungkap Emir Mahira sambil tertawa.

Tak hanya itu, budaya naik eskalator di Indonesia dan Amerika pun sangat berbeda.

