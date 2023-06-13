Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Calo Panik Usai Coldplay Konser 4 Hari di Singapura, Hesti Purwadinata: Jangan Dibeli Guys, Bertahanlah!

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |22:01 WIB
Calo Panik Usai Coldplay Konser 4 Hari di Singapura, Hesti Purwadinata: Jangan Dibeli Guys, Bertahanlah!
Hesti Purwadinata kesal dengan calo tiket konser Coldplay (Foto: IG Hesti)
A
A
A

JAKARTA - Hesti Purwadinata menjadi salah satu selebriti yang ikut geram karena maraknya calo yang menjual tiket konser Coldplay dengan harga selangit. Hesti juga turut menyoroti kehebohan yang terjadi belakangan ini lantaran pengumuman mengenai konser Coldplay yang diadakan selama empat hari di Singapura.

Sehingga, banyak penggemar di Indonesia yang mulai berpikir untuk nonton Coldplay di Singapura saja ketimbang membeli tiket di calo yang harganya tak masuk akal.

Menurutnya, meski penggemar di Indonesia belum tentu mendapatkan tiket konser Coldplay di Singapura saat war nanti, Hesti menyebut jika harga tiket yang dijual calo di Singapura jauh lebih masuk akal sehingga mungkin saja penggemar di Indonesia lebih memilih membeli tiket kepada calo Singapura dan menonton konser di sana.

BACA JUGA:

Biodata dan Agama Rahmania Astrini, Tamu Spesial di Konser Coldplay 2023 Jakarta 

Calo tiket konser Coldplay panik

"Emang bakalan dapat tiketnya ngewar di Singapura? Ya memang belum tentu dapat, tapi harga calonya masih masuk akal karena so far tiket termahal dan stok terbanyak calo-calo ada di Jakarta," ujar Hesti Purwadinata dikutip dari unggahan Instagram storiesnya, Selasa (13/6/2023).

Tentu saja Hesti menyayangkan kemungkinan ini lantaran ia menyadari bahwa kedatangan Coldplay ke Indonesia nantinya akan menjadi devisa negara.

"Coba atuh itu diatasi calo nakalnya, kan sayang itu kan devisa negara loh, orang-orang malah pada kabur, daripada bayar calo mending tiket pesawat," sambungnya.

Hesti mengaku ikut memantau harga tiket yang dijual oleh calo di Indonesia saat ini dimana mulai turun, yang tadinya mencapai 12 juta kini berkisar di bawah 10 juta. Sudah barang tentu hal ini berkaitan dengan diumumkannya pelaksanaan konser di Singapura yang berlangsung selama empat hari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/33/3164340/coldplay-uxqO_large.jpg
Coldplay Ogah Hapus Tradisi Kiss Cam usai Perselingkuhan Bos Astronomer Terkuak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156200/konser_coldplay-6MAY_large.jpg
Ketika Perselingkuhan Dua Bos Astronomer Terbongkar di Konser Coldplay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/33/3082058/coldplay-vt7s_large.jpg
Vokalis Coldplay Chris Martin Jatuh saat Manggung di Melbourne
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/205/3028429/coldplay-manggung-di-glastonbury-chris-martin-sebarkan-pesan-damai-untuk-palestina-NcMXatHoXF.jpeg
Coldplay Manggung di Glastonbury, Chris Martin Sebarkan Pesan Damai untuk Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/205/2928499/tak-cuma-indonesia-coldplay-baca-pantun-saat-konser-di-malaysia-uQnpnc0ibJ.jpeg
Tak Cuma Indonesia, Coldplay Baca Pantun saat Konser di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/205/2926465/nada-sumbang-di-balik-kemeriahan-konser-coldplay-di-jakarta-HrJcO2PvEU.jpg
Nada Sumbang di Balik Kemeriahan Konser Coldplay di Jakarta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement