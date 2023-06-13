Calo Panik Usai Coldplay Konser 4 Hari di Singapura, Hesti Purwadinata: Jangan Dibeli Guys, Bertahanlah!

JAKARTA - Hesti Purwadinata menjadi salah satu selebriti yang ikut geram karena maraknya calo yang menjual tiket konser Coldplay dengan harga selangit. Hesti juga turut menyoroti kehebohan yang terjadi belakangan ini lantaran pengumuman mengenai konser Coldplay yang diadakan selama empat hari di Singapura.

Sehingga, banyak penggemar di Indonesia yang mulai berpikir untuk nonton Coldplay di Singapura saja ketimbang membeli tiket di calo yang harganya tak masuk akal.

Menurutnya, meski penggemar di Indonesia belum tentu mendapatkan tiket konser Coldplay di Singapura saat war nanti, Hesti menyebut jika harga tiket yang dijual calo di Singapura jauh lebih masuk akal sehingga mungkin saja penggemar di Indonesia lebih memilih membeli tiket kepada calo Singapura dan menonton konser di sana.

"Emang bakalan dapat tiketnya ngewar di Singapura? Ya memang belum tentu dapat, tapi harga calonya masih masuk akal karena so far tiket termahal dan stok terbanyak calo-calo ada di Jakarta," ujar Hesti Purwadinata dikutip dari unggahan Instagram storiesnya, Selasa (13/6/2023).

Tentu saja Hesti menyayangkan kemungkinan ini lantaran ia menyadari bahwa kedatangan Coldplay ke Indonesia nantinya akan menjadi devisa negara.

"Coba atuh itu diatasi calo nakalnya, kan sayang itu kan devisa negara loh, orang-orang malah pada kabur, daripada bayar calo mending tiket pesawat," sambungnya.

Hesti mengaku ikut memantau harga tiket yang dijual oleh calo di Indonesia saat ini dimana mulai turun, yang tadinya mencapai 12 juta kini berkisar di bawah 10 juta. Sudah barang tentu hal ini berkaitan dengan diumumkannya pelaksanaan konser di Singapura yang berlangsung selama empat hari.