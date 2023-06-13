Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Rahmania Astrini, Tamu Spesial di Konser Coldplay 2023 Jakarta

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |21:12 WIB
Biodata dan Agama Rahmania Astrini, Tamu Spesial di Konser Coldplay 2023 Jakarta
Biodata dan Agama Rahmania Astrini, tamu spesial di konser Coldplay (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Rahmania Astrini, tamu spesial di konser Coldplay 2023 Jakarta akan dibahas dalam artikel Okezone ini. Nama Rahmania Astrini mendadak populer dan kerap dicari netizen Indonesia.

Rahmania Astrini terpilih menjadi tamu spesial pada konser Coldplay yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan Jakarta Pusat, pada 15 November 2023.

BACA JUGA:

Rahmania Astrini Jadi Tamu Spesial Konser Coldplay di Jakarta 

Biodata dan Agama Rahmania Astrini, Tamu Spesial di Konser Coldplay 2023 Jakarta

Hal ini diumumkan oleh pihak promotor, PK Entertainment dalam laman Instagram resminya.

"Mempersembahkan tamu spesial di Coldplay Music of The Spheres World Tour Jakarta - @rahmaniaastrini," tulis keterangan PK Entertainment dikutip pada, Senin (12/6/2023).

Astri memulai karier di industri musik pada tahun 2017 dengan merilis singel perdananya berjudul "Menua Bersama". Sepanjang kariernya, Astri telah menerima 2 Anugerah Musik Indonesia sebagai Artis Solo Pria/Wanita Soul/R&B Terbaik di tahun 2018 dan 2021.

Astri lahir dengan nama Rahmania Astrini Purwono pada 4 Juli 2001 di Northampton, Massachusetts, Amerika Serikat. Astri merupakan putri bungsu dari tiga bersaudara, dari pasangan Purwono dan Nyanya. Ia memiliki kakak laki-laki bernama Raden Otto Ajiputra Purwono serta kakak perempuan bernama Rr. Putri Amaristya Purwono. Astri lahir dari keluarga Muslim.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
