Artis Putuskan Lepas Hijab Usai Cerai, Ada yang Sekaligus Pindah Agama

JAKARTA - Sejumlah artis Indonesia memutuskan untuk lepas hijab usai bercerai. Menariknya ada salah satu diantara mereka yang bukan hanya melepas hijab, tetapi juga berpindah agama.

Perceraian bukanlah sebuah hal yang diinginkan oleh manusia. Banyak manusia berharap jika pernikahan hanya dilakukan satu kali seumur hidup.

Hal itu membuat banyak orang sekaligus artis yang berusaha mati-matian untuk mempertahankan rumah tangganya. Bukan hanya memperbaiki pola pikir dan juga komunikasi, tetapi juga berubah kearah lebih baik dengan bersikap lebih religius, melakukan pendekatan dengan sang maha pencipta, sekaligus mengubah penampilan.

Sayangnya, permasalahan sering kali sulit untuk dihindari, hingga membuat beberapa pasangan suami istri memutuskan untuk berpisah. Bahkan, tak sedikit pula artis yang rela melepas hijabnya jelang perceraian ataupun usai Pengadilan memutus perceraian mereka.

Berikut, deretan artis yang memutuskan lepas hijab usai cerai:

1. Salmafina Sunan

Putri dari pengacara kondang Sunan Kalijaga, Salmafina Sunan, memutuskan untuk menikah muda pada 16 September 2017. Ia diketahui menikah dengan Taqy Malik, seorang pria yang merupakan hafiz Quran.

Sayangnya, pernikahan mereka tak berlangsung lama. Bahkan Salma pun rela melepas hijabnya pasca-cerai dari Taqy dan juga pindah agama ke Kristen pada 2018.

2. Asha Shara

Artis cantik Asha Shara resmi berpisah dengan Syafiq Assa'dy pada Januari 2021 lalu. Setelah bercerai, Asha pun memilih untuk melepas hijabnya.

Tidak sepenuhnya membuka bagian kepalanya. Kini Asha terlihat nyaman tampil dengan turban.

3. Marshanda

Artis Marshanda, memutuskan untuk mengenakan hijab usai menikah dengan Ben Kasyafani. Tepatnya pada 2011 lalu.