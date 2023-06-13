Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Artis Putuskan Lepas Hijab Usai Cerai, Ada yang Sekaligus Pindah Agama

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |05:30 WIB
Artis Putuskan Lepas Hijab Usai Cerai, Ada yang Sekaligus Pindah Agama
Artis Putuskan Lepas Hijab Usai Cerai (Foto: Rachel Vennya/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah artis Indonesia memutuskan untuk lepas hijab usai bercerai. Menariknya ada salah satu diantara mereka yang bukan hanya melepas hijab, tetapi juga berpindah agama.

Perceraian bukanlah sebuah hal yang diinginkan oleh manusia. Banyak manusia berharap jika pernikahan hanya dilakukan satu kali seumur hidup.

Hal itu membuat banyak orang sekaligus artis yang berusaha mati-matian untuk mempertahankan rumah tangganya. Bukan hanya memperbaiki pola pikir dan juga komunikasi, tetapi juga berubah kearah lebih baik dengan bersikap lebih religius, melakukan pendekatan dengan sang maha pencipta, sekaligus mengubah penampilan.

Sayangnya, permasalahan sering kali sulit untuk dihindari, hingga membuat beberapa pasangan suami istri memutuskan untuk berpisah. Bahkan, tak sedikit pula artis yang rela melepas hijabnya jelang perceraian ataupun usai Pengadilan memutus perceraian mereka.

Berikut, deretan artis yang memutuskan lepas hijab usai cerai:

1. Salmafina Sunan

Salmafina Sunan 

Putri dari pengacara kondang Sunan Kalijaga, Salmafina Sunan, memutuskan untuk menikah muda pada 16 September 2017. Ia diketahui menikah dengan Taqy Malik, seorang pria yang merupakan hafiz Quran.

Sayangnya, pernikahan mereka tak berlangsung lama. Bahkan Salma pun rela melepas hijabnya pasca-cerai dari Taqy dan juga pindah agama ke Kristen pada 2018.

2. Asha Shara

Asha Shara 

Artis cantik Asha Shara resmi berpisah dengan Syafiq Assa'dy pada Januari 2021 lalu. Setelah bercerai, Asha pun memilih untuk melepas hijabnya.

Tidak sepenuhnya membuka bagian kepalanya. Kini Asha terlihat nyaman tampil dengan turban.

3. Marshanda

Marshanda 

Artis Marshanda, memutuskan untuk mengenakan hijab usai menikah dengan Ben Kasyafani. Tepatnya pada 2011 lalu.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement