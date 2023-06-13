10 Aktor Korea Paling Populer Sepanjang Masa, So Ji-Sub hingga Kim Soo-Hyun

SEOUL - Drama Korea belakangan ini banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Tak hanya jalan ceritanya, namun juga aktor dan aktris yang muncul dalam drama juga selalu mencuri perhatian lantaran diperankan oleh nama-nama populer.

Berikut ini aktor Korea paling populer sepanjang masa seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber.

1. Sol Kyung-Gu (54 Tahun)

Aktor ini telah mengoleksi 45 kemenangan ditambah 78 kali sebagai nomine. Ia sudah mengumpulkan 35 piala aktor terbaik, 4 Baeksang Arts Awards, dan 5 Blue Dragon Film Awards.

Sol Kyung-gu lebih banyak bermain dalam film, di antaranya Peppermint Candy (2000), Public Enemy (2002), Oasis (2002), Silmido (2003), Hope (2013), The Merciless (2017), The Book Of Fish (2021), dan film Netflix Yaksha: Ruthless Operations (2022).

2. Cha Seung-Won (51 Tahun)

Cha Seung-won juga telah mendapatkan penghargaan sebanyak 33 kali, ditambah masuk sebagai nomine sebanyak 52 kali. Penghargaan yang pernah diterimanya adalah Best Actor Baeksang Arts Awards 2003 lewat film Jail Breakers. Totalnya, ia juga telah memenangkan delapan kali piala aktor terbaik dari berbagai perhelatan. Seung-won juga mendapat penghargaan Presidential Commendation pada 2017.

Beberapa film yang pernah dibintanginya antara lain Kick the Moon (2001), My Teacher, Mr. Kim (2003), Ghost House (2004), Blood Rain (2005), My Son (2007). Sementara drama yang dibintanginya ada Bodyguard (2003), City Hall (2009), The Greatest Love (2011), A Korean Odyssey (2017), One Ordinary Day (2021), dan yang kini tengah tayang yaitu Our Blues sebagai Han-soo.

3. Lee Byung-Hun (51 Tahun)

Pemeran Front Man alias pria bertopeng dalam serial Squid Game ini telah mengumpulkan 81 piala, ditambah 117 nomine yang tidak dimenangkannya. Ia sudah diganjar 41 kali piala aktor terbaik, 4 Blue Dragon Film Awards, serta 8 Baeksang Arts Awards. Ia juga mendapat penghargaan Presidential Commendation pada 2011.

Lee Byung-hun juga pernah bermain dalam film blockbuster Hollywood seperti G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009), G.I. Joe: Retaliation (2013), Red 2 (2013), dan Terminator Genisys (2015). Adapun film Korea yang dibintanginya antara lain Joint Security Area (2000), A Bittersweet Life (2005), The Good, The Bad, The Weird (2008), Iris (2009), I Saw the Devil (2010), Masquerade (2012), dan Inside Men (2015). Sementara dramanya antara lain Mr. Sunshine (2018), Squid Game (2021), dan Our Blues (2022).