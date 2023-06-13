Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Ahmad Dhani Enggan Gunakan Nama Belakang Sang Ayah

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |19:51 WIB
Alasan Ahmad Dhani Enggan Gunakan Nama Belakang Sang Ayah
Alasan Ahmad Dhani Enggan Gunakan Nama Belakang sang Ayah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Alasan Ahmad Dhani enggan gunakan nama belakang sang ayah akan dibahas dalam artikel Okezone ini. Diketahui, ayah Ahmad Dhani bernama Eddy Abdul Manaf. Tak seperti kakaknya, Dadang S Manaf, Ahmad Dhani enggan menggunakan nama belakang sang ayah.

Ahmad Dhani lebih nyaman menggunakan nama Ahmad Dhani Prasetyo. Ia nyaris tak pernah memakai nama Manaf, sesuai nama belakang sang ayah.

Alasan Ahmad Dhani Enggan Gunakan Nama Belakang Sang Ayah

Alasan Dhani enggan menggunakan nama Manaf terungkap dalam wawancara Dhani bersama Helmy Yahya. Dhani menjawab pertanyaan Helmy kenapa enggan menggunakan nama Manaf.

"Kenapa tidak pakai nama Manaf belakangnya?" tanya Helmy dalam channel YouTube Helmy Yahya Bicara.

Karena saya rebel,” jawab Ahmad Dhani singkat.

Ahmad Dhani menjelaskan, sang ayah kerap menyarankan anak-anaknya untuk menggunakan nama Manaf.

"Ayah saya itu selalu bilang, 'makanya Dadang S. Manaf itu sukses karena pakai nama papa'. Saya rebel, nggak pake nama papa," lanjut Dhani.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184202/ahmad_dhani-K4BA_large.jpg
Ahmad Dhani Ngamuk Diisukan Cerai, Mulan Jameela Singgung soal Fitnah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176883/ahmad_dhani-h29f_large.jpg
Rayen Pono Geram, Ahmad Dhani Enggan Gubris LP soal Penghinaan Marga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176841/ahmad_dhani-kx0H_large.jpg
Ahmad Dhani Kembali Laporkan Lita Gading atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166613/ahmad_dhani-kSYq_large.jpg
Lita Gading Nilai Laporan Ahmad Dhani Lucu: Bahasa Sederhana saja Dia Tak Paham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/205/3161027/ahmad_dhani-8b5j_large.jpg
Ahmad Dhani Gratiskan Kafe dan Resto Putar Lagu Dewa 19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156183/ahmad_dhani-Mn9d_large.jpg
Putri Ahmad Dhani Lebih Banyak Diam dan Murung usai Alami Cyber Bullying
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement