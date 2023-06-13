Alasan Ahmad Dhani Enggan Gunakan Nama Belakang Sang Ayah

JAKARTA - Alasan Ahmad Dhani enggan gunakan nama belakang sang ayah akan dibahas dalam artikel Okezone ini. Diketahui, ayah Ahmad Dhani bernama Eddy Abdul Manaf. Tak seperti kakaknya, Dadang S Manaf, Ahmad Dhani enggan menggunakan nama belakang sang ayah.

Ahmad Dhani lebih nyaman menggunakan nama Ahmad Dhani Prasetyo. Ia nyaris tak pernah memakai nama Manaf, sesuai nama belakang sang ayah.

Alasan Dhani enggan menggunakan nama Manaf terungkap dalam wawancara Dhani bersama Helmy Yahya. Dhani menjawab pertanyaan Helmy kenapa enggan menggunakan nama Manaf.

"Kenapa tidak pakai nama Manaf belakangnya?" tanya Helmy dalam channel YouTube Helmy Yahya Bicara.

Karena saya rebel,” jawab Ahmad Dhani singkat.

Ahmad Dhani menjelaskan, sang ayah kerap menyarankan anak-anaknya untuk menggunakan nama Manaf.

"Ayah saya itu selalu bilang, 'makanya Dadang S. Manaf itu sukses karena pakai nama papa'. Saya rebel, nggak pake nama papa," lanjut Dhani.