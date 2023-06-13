Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Youtuber Indonesia dengan Penghasilan Tertinggi

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |19:01 WIB
5 Youtuber Indonesia dengan Penghasilan Tertinggi
Frost Diamond, 5 Youtuber Indonesia dengan Penghasilan Tertinggi (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 5 youtuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi akan dibahas di artikel Okezone ini. Diketahui, sumber penghasilan dari Youtube sangat tinggi jika memiliki subscriber yang tinggi pula.

Penghasilan bukan sekadar dari adsense tetapi juga build in, dan kerja sama lainnya. Inilah, mereka youtuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi:

1. Frost Diamond

Dilansir dari socialblade, pendapatan channel Frost Diamond ditaksir mencapai USD82,7 ribu hingga USD1,3 juta selama bulan ini. Tentunya itu angka kotor yang belum tentu pemasukan channel tersebut sebenarnya. Hingga saat ini, Frost Diamond memiliki 28,2 juta subscriber

 5 Youtuber Indonesia dengan Penghasilan Tertinggi

2. Jess No Limit

Channel ini ditaksir mendapatkan pemasukan mencapai USD28,1 ribu hingga USD449,1 ribu. Jess No Limit memiliki 27,7 juta subscriber.

3. Deddy Corbuzier

Deddy Corbuzier diprediksi mendapatkan pemasukan mencapai USD14,9 ribu hingga USD238,2 ribu. Deddy telah mendapatkan 20,5 juta subscriber.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155230/justin_bieber-DxZn_large.jpg
5 Penyanyi yang Lepas dari Manager Scooter Braun, Terbaru Justin Bieber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/33/3140451/artis_indonesia-UVy0_large.jpg
4 Artis Indonesia Tampil Memukau di Red Carpet Cannes Film Festival 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/33/3138492/celine_evangelista-4oHL_large.jpg
5 Artis Ibadah ke Tanah Suci Usai Mualaf, Ada Mahalini hingga Davina Karamoy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/33/3135571/ammar_zoni-pC4o_large.jpg
8 Artis Terkenal yang Tersandung Kasus Narkoba sampai Tiga Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/205/3129445/david_guetta-Yk84_large.jpg
10 DJ Terkaya di Dunia, Punya Harta Hampir Rp5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/205/3110269/coldplay-6RfQ_large.jpg
4 Band Top Dunia dengan Tarif Manggung Fantastis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement