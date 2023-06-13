5 Youtuber Indonesia dengan Penghasilan Tertinggi

JAKARTA - Sebanyak 5 youtuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi akan dibahas di artikel Okezone ini. Diketahui, sumber penghasilan dari Youtube sangat tinggi jika memiliki subscriber yang tinggi pula.

Penghasilan bukan sekadar dari adsense tetapi juga build in, dan kerja sama lainnya. Inilah, mereka youtuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi:

1. Frost Diamond

Dilansir dari socialblade, pendapatan channel Frost Diamond ditaksir mencapai USD82,7 ribu hingga USD1,3 juta selama bulan ini. Tentunya itu angka kotor yang belum tentu pemasukan channel tersebut sebenarnya. Hingga saat ini, Frost Diamond memiliki 28,2 juta subscriber

2. Jess No Limit

Channel ini ditaksir mendapatkan pemasukan mencapai USD28,1 ribu hingga USD449,1 ribu. Jess No Limit memiliki 27,7 juta subscriber.

3. Deddy Corbuzier

Deddy Corbuzier diprediksi mendapatkan pemasukan mencapai USD14,9 ribu hingga USD238,2 ribu. Deddy telah mendapatkan 20,5 juta subscriber.

BACA JUGA: