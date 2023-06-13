Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Tzuyu, Maknae TWICE yang Pernah Diboikot China

Siti Mutammimah , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |09:30 WIB
Biodata dan Agama Tzuyu, <i>Maknae</i> TWICE yang Pernah Diboikot China
Biodata dan Agama Tzuyu TWICE. (Foto: JYP Entertainment)
A
A
A

JAKARTA - Tzuyu TWICE resmi berusia 24 tahun, pada 14 Juni 2023. Dia tercatat sebagai personel termuda girl group asuhan JYP Entertainment tersebut. 

TWICE terbentuk melalui ajang survival Sixteen yang diciptakan JYP Entertainment dan tayang di Mnet, medio 2015. Mereka kemudian debut dengan merilis mini album ‘The Story Begins’ dan title track Like Ooh-Ahh, pada 20 Oktober 2015. 

Namun popularitas baru menghampiri mereka ketika merilis mini album ‘Page Two’ dan title track Cheer Up, pada 25 April 2016. Lagu itu diproduseri oleh musisi ternama Korea Selatan, Black Eyed Pilseung. 

Bersama TWICE, Tzuyu membukukan 4 miliar streams di Spotify dan menempatkan tiga album mereka di Top 10 Billboard 200. Pada 2021, mereka bahkan melampaui rekor Little Mix sebagai girl group dengan video klip terbanyak yang mencapai 100 juta views di YouTube. 

Lalu siapa maknae TWICE ini sebenarnya? Berikut biodata dan agama Tzuyu TWICE seperti dikutip dari berbagai sumber.

Biodata dan agama Tzuyu TWICE. (Foto: JYP Entertainment)

Tzuyu merupakan satu-satunya personel TWICE asal Taiwan. Dia lahir di East District Tainan, Taiwan, pada 14 Juni 1999. Orangtuanya merupakan pengusaha pasar malam sukses yang menginvestasikan USD1,77 juta (Rp26,3 miliar) di tiga rumah sakit.

Sang ibu, menurut Tzuyu, merupakan sahabat terbaik yang selalu ada setiap dia membutuhkan nasihat. “Aku selalu curhat dengan ibuku. Dia selalu menyemangatiku sambil bilang, ‘Tzuyu, kau hebat’,” katanya.

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita celebrity lainnya
