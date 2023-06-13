Blakblakan, 5 Aktor Tampan Ini Akui Kagum pada Nagita Slavina

JAKARTA - Pasangan selebritis, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, memang kerap kali mencuri perhatian. Terutama Nagita Slavina yang kerap banjir pujian lantaran kesabarannya menghadapi isu miring yang kerap kali menghinggapi suaminya. Bahkan, sosok Nagita Slavina kerap kali membuat kagum artis-artis lainnya.

Siapa saja? Berikut ini aktor tampan yang akui kagum dengan Nagita Slavin, seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber.

1. Rizky Febian





Rizky Febian sempat mengungkapkan kekagumannya pada Nagita Slavina. Bahkan, tunangan Mahalini itu pernah blak-blakan mengatakan bahwa ia ingin mendapat pasangan hidup seperti sosok Nagita Slavina.

"Ya, sosoknya kayak mbak Gigi. Beneran sumpah, tanyain ke si 'Aa. 'Aa gimana caranya dapetin kayak teh Gigi," kata putra sulung Sule itu.

2. Verrell Bramasta





Selain Rizky Febian, Verrell Bramasta juga cukup mengagumi sosok Nagita Slavina. Ia juga sempat membayangkan ingin memiliki istri seperti ibu Rafathar dan Rayyanza itu.

"Aku ngebayangin istri kayak kak Gigi tahu. Beneran dari dulu mengagumi kayak kak Gigi, aduh pengen," ungkap Verrell Bramasta.