HOT GOSSIP

Pacari Haviza Devi Anjani, Harris Vriza Sulit Bagi Waktu untuk Bertemu

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |15:15 WIB
Pacari Haviza Devi Anjani, Harris Vriza Sulit Bagi Waktu untuk Bertemu
Harris Vriza dan Haviza Devi (Foto: IG Harris Vriza)
A
A
A

JAKARTA - Harris Vriza diketahui tengah menjalin asmara dengan artis Haviza Devi Anjani. Hubungan tersebut sudah berjalan selama dua tahun.

Terkait hubungannya bersama sang kekasih, pria bernama lengkap Harris Illano Vriza itu bersyukur masih terjalin dengan baik.

"Alhamdulillah baik-baik aja sih minta doa aja yang terbaik," ujar Harris Vriza di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (13/6/2023).

Harris Vriza dan Haviza Devi Anjani

Sama-sama sibuk syuting sinetron, Harris Vriza mengaku bahwa ia kesulitan untuk membagi waktu antara pekerjaan dan bertemu dengan sang kekasih.

Alhasil mereka hanya bisa bertemu di akhir pekan. "Itu yang paling susah ya, paling kita hari minggu doang," kata pemain film Dealova.

"Dia break aku break jadi kita hari minggu baru bisa ketemunya. Kalau weekdays susah," tambah Harris Vriza.

Halaman:
1 2
