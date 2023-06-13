Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ezra Miller Tetap Hadir di Red Carpet The Flash setelah Buat Sederet Kontroversi

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |15:14 WIB
Ezra Miller Tetap Hadir di Red Carpet <i>The Flash</i> setelah Buat Sederet Kontroversi
Ezra Miller (TMZ)
A
A
A

LOS ANGELES - Aktor Ezra Miller kembali muncul ke publik usai kontroversi yang menyeret namanya beberapa waktu lalu.

Aktor berusia 30 tahun itu berjalan di karpet merah pada hari Senin, (12/6/2023) waktu setempat selama pemutaran perdana film DC Studios baru mereka The Flash di Ovation Hollywood, Los Angeles, Amerika Serikat.

Sebagai bintang utama "The Flash", acara tersebut menjadi yang pertama kali bagi Miller seusai menghadapi serangkaian tuntutan dan mengakui tengah memiliki permasalahan mental.

Miller bergabung di atas karpet oleh Ben Affleck, yang mengulangi perannya sebagai Batman. Sutradara Andy Muschietti, Kirsey Clemons, dan Barbara Muschietti juga tampil di atas karpet.

Ezra Miller di red carpert The Flash (Just Jared)

Sang aktor mengenakan setelan jas putih dengan detail petir hitam di beberapa bagian, kemeja krem, celana panjang hitam, dan sepatu hitam senada.

Sebelum pemutaran, Miller berterima kasih kepada banyak orang seperti sutradara Andy Muschietti, Zach Snyder dan bos Discovery Warner Bros. David Zaslav.

Halaman:
1 2
