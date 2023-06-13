Sudah 1 Tahun Tak Bertemu Anak, Celine Evangelista Singgung Kesibukan Stefan William

JAKARTA - Rumah tangga Celine Evangelista dan Stefan William diketahui telah berakhir. Setelah bercerai, kini Stefan diketahui memilih untuk tinggal di Bali dan bisa dikatakan jarang bertemu dengan anak-anaknya.

Nahasnya, Celine mengatakan bahwa Stefan terakhir kali bertemu dengan dua anaknya sekitar satu tahun lalu. Kendati demikian, Celine hanya berharap doa dari Stefan untuk kesehatan anak-anak yang kini berada di bawah pengasuhannya.

"Karena mungkin masih sibuk ya jadi nggak tahu juga alasannya kenapa nggak datang, cuma ya minta doanya biar semuanya sehat-sehat, daddynya juga," ujar Celine Evangelista saat ditemui awak media di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Disisi lain, Celine mengaku bingung ketika ditanya oleh anak-anaknya soal kabar sang ayah. Pasalnya, Celine dan Stefan William sendiri sudah jarang menjalin komunikasi sejak resmi bercerai.

"Anak-anak nanyain lah pasti, kan bapaknya. Pasti ditanyain, cuma apa ya mau gimana jawabnya juga bingung. Cuma dibilang Daddynya kerja, karena kan mau dijelasin juga masih terlalu kecil," bebernya.

"Dia juga belum terlalu ngerti kan, jadi kalau nanya ya aku bilangnya lagi kerja," sambung Celine.