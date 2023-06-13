5 Artis Indonesia yang Tak Suka Koleksi Barang Branded, Sampai Pakai Aksesoris Rp10 Ribuan

JAKARTA - Deretan artis Indonesia yang tak suka koleksi barang branded dengan alasan yang cukup beragam. Padahal, barang-barang branded memang lekat dengan penampilan para selebritis.

Menariknya, tak sedikit kalangan artis yang mengaku kurang suka dengan barang branded. Mereka bahkan lebih memilih menggunakan uangnya dengan lebih bijak, seperti menabung, investasi, hingga mendonasikannya.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 Artis Indonesia Yang Tak Suka Koleksi Barang Branded:

1. Cinta Laura

Banyak yang beranggapan artis berwajah bule ini memiliki gaya hidup yang glamor karena kerap tampil elegan dan tampak mewah. Namun, siapa sangka jika Cinta Laura bahkan tidak suka berbelanja barang mewah.

Cinta Laura merupakan tipikal orang yang lebih mengedepankan nilai dan fungsi. Dalam suatu kesempatan, Cinta Laura mengakui pakaian yang ia kenakan bisa dibeli di mana saja dengan harga yang tidak mahal sama sekali.

Bahkan, ia menunjukan jika jepit rambut yang ia kenakan dibeli dengan harga Rp 10 ribuan saja.

BACA JUGA: 7 Artis Indonesia yang Suka Koleksi Lingerie

“I just know how to dress expensive in a cheap way,” ujar Cinta.

Saat menjadi bintang tamu dalam kanal Youtube Gritte Agatha, Cinta Laura juga mengatakan lebih memilih berdonasi ke orang lain daripada harus membeli tas seharga 30 juta.