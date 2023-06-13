Mawar AFI Sengaja Beri Waktu di Akhir Pekan untuk Mantan Suami Bertemu Anak

JAKARTA - Penyanyi Mawar AFI telah resmi mendapatkan hak asuh atas ketiga buah hatinya. Hak asuh tersebut didapatkan olehnya secara penuh usai mengikuti jalannya sidang di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat, pada Maret lalu.

Bukan hal yang mudah untuk Mawar bisa mendapatkan hak asuh atas ketiga buah hatinya. Pasalnya sang mantan suami, Steno Ricardo, sempat beberapa kali mengajukan hak asuh anak bahkan sampai ke tahap banding.

"Akhirnya setelah dia (Steno Ricardo-red) kalah di tingkat pertama dia banding tuh, akhirnya saya menang Alhamdulillah. Jadi sekarang anak-anak sudah resmi ada di saya, soal hak asuh anak," ujar Mawar AFI saat ditemui awak media di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat belum lama ini.

"Ada banding tapi kalah lagi dia, aku yang menang," sambungnya.

Sementara itu, Mawar sendiri mengaku bersyukur lantaran mantan suaminya tidak mengajukan Kasasi sebagai upaya terakhir memperebutkan hak asuh anak. Ia pun mengatakan masih tetap berkomunikasi dengan sang mantan suami jika berhubungan dengan anak.

"Kalau komunikasi benar-benar sebatas kapan mau menjemput anak ya, selebihnya nggak ada. Cuma sudah mau satu bulan ini anak-anak nggak ketemu papanya," beber Mawar AFI.

"Karena ya kesibukannya beliau juga, ada urusan," lanjutnya.

Meski demikian, perempuan kelahiran 26 Februari 1986 itu tidak pernah melarang mantan suaminya untuk bertemu dengan sang buah hati. Dia justru ingin pertemuan sang anak dan ayahnya bisa tetap terjalin dengan baik.