HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Syuting Film Horor, Erika Carlina Ketempelan Jin Laki-laki

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |08:35 WIB
Syuting Film Horor, Erika Carlina Ketempelan Jin Laki-laki
Erika Carlina (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aktris dan model Erika Carlina ikut terlibat dalam film horor bertajuk Sosok Ketiga. Menariknya, ia mengaku sempat mengalami kejadian mistis usai menjalani syuting film tersebut.

Menurutnya, ada yang mengikuti hingga beberapa hari ketika proses syuting yang berlangsung di Yogyakarta itu tengah break. Erika sendiri mengatakan jika saat syuting tengah break, ia memilih tak pulang ke Jakarta, tetapi justru menghabiskan waktu di Bali untuk berlibur.

"Tapi itu aku nggak tahu ketempelan sebelumnya karena yang aku rasain sebelum dan sesudah syuting yang aku rasain sakit aja, meriang, bolak-balik rumah sakit," ujar Erika Carlina saat ditemui awak media di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, belum lama ini.

"Aku sempat nggak bisa ikut syuting dulu tapi dokter selalu bilang nggak kenapa kenapa badannya sehat-sehat aja," sambungnya.

Film Sosok Ketiga

Pemeran Nuri dalam Sosok Ketiga ini kemudian menceritakan hal tersebut kepada seorang temannya yang memiliki keahlian supranatural. Sampai akhirnya ia mengetahui jika ada jin yang mengikutinya.

"Ternyata ada anak indigo yang bilang aku ketempelan. Itu jinnya laki rambutnya panjang. Orang indigonya sih pada saat itu, kan ada katanya cek poin cek poin di badan aku jadi dia yang bisa," jelasnya.

Halaman:
1 2
