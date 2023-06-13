Kimberley The Voice Kids Tunjuk Aldi Taher Sebagai Guest Star di Acara Ultahnya Ke-17

JAKARTA - Juara dua The Voice Kids musim kedua, Kimberley Fransa Salim, baru saja merayakan hari ulang tahunnya pada 4 Juni 2023 kemarin. Tahun ini, perempuan yang akrab disapa Kim ini sudah genap berusia 17 tahun.

Acara meriah di sebuah Hotel mewah sengaja dibuat untuk menandai hari pertambahan usia dari artis yang juga memiliki bakat di dunia modelling serta presenting ini. Bahkan, ia juga turut mengundang salah satu guest star yang mamanya tengah naik daun.

Ya, siapa lagi kalau bukan Aldi Taher.

Bisa mengundang Aldi Taher dalam acara ulang tahunnya, rupanya merupakan hal yang cukup disyukuri oleh Kim. Apalagi acara tersebut juga turut dihadiri oleh keluarga serta rekan-rekannya.

"Iya Alhamdulillah senang banget di acara 17 tahun ultah aku ini, di rayakan spesial sama mami, dan semua teman-teman ku pada datang," ungkap Kim pada awak media.

"Ada om Aldi Taher juga yang hadir sebagai bintang tamu di acara aku," sambungnya.