Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kimberley The Voice Kids Tunjuk Aldi Taher Sebagai Guest Star di Acara Ultahnya Ke-17

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |07:35 WIB
Kimberley The Voice Kids Tunjuk Aldi Taher Sebagai Guest Star di Acara Ultahnya Ke-17
Kimberley Fransa dan Aldi Taher (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Juara dua The Voice Kids musim kedua, Kimberley Fransa Salim, baru saja merayakan hari ulang tahunnya pada 4 Juni 2023 kemarin. Tahun ini, perempuan yang akrab disapa Kim ini sudah genap berusia 17 tahun.

Acara meriah di sebuah Hotel mewah sengaja dibuat untuk menandai hari pertambahan usia dari artis yang juga memiliki bakat di dunia modelling serta presenting ini. Bahkan, ia juga turut mengundang salah satu guest star yang mamanya tengah naik daun.

Ya, siapa lagi kalau bukan Aldi Taher.

Bisa mengundang Aldi Taher dalam acara ulang tahunnya, rupanya merupakan hal yang cukup disyukuri oleh Kim. Apalagi acara tersebut juga turut dihadiri oleh keluarga serta rekan-rekannya.

Kimberley Fransa

"Iya Alhamdulillah senang banget di acara 17 tahun ultah aku ini, di rayakan spesial sama mami, dan semua teman-teman ku pada datang," ungkap Kim pada awak media.

"Ada om Aldi Taher juga yang hadir sebagai bintang tamu di acara aku," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153386/aldi_taher-4wFx_large.jpg
Biodata dan Agama Aldi Taher yang Kerap Tuai Kontroversi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153231/aldi_taher-LlkR_large.jpg
Aldi Taher Belajar Nyanyi dari Dewi Perssik: Powernya Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028513/ibunda-aldi-taher-jalani-terapi-3-kali-seminggu-demi-bisa-bicara-dan-menelan-JA2dhckUeG.jpg
Ibunda Aldi Taher Jalani Terapi 3 Kali Seminggu demi Bisa Bicara dan Menelan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028466/aldi-taher-ungkap-kondisi-terkini-sang-ibu-usai-alami-serangan-stroke-vcZFSfyLQi.jpg
Aldi Taher Ungkap Kondisi Terkini sang Ibu Usai Alami Serangan Stroke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023246/aldi-taher-ungkap-kronologi-ibunda-alami-serangan-stroke-hingga-dirawat-di-rumah-sakit-IUkHrVECcv.jpg
Aldi Taher Ungkap Kronologi Ibunda Alami Serangan Stroke hingga Dirawat di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023075/masuk-rumah-sakit-ibunda-aldi-taher-alami-serangan-stroke-dan-infeksi-paru-IdGNden6FV.jpg
Masuk Rumah Sakit, Ibunda Aldi Taher Alami Serangan Stroke dan Infeksi Paru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement