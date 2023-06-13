Akun Instagram Petualangan Sherina Sempat Diretas Selama 40 Menit

JAKARTA - Akun Instagram film Petualangan Sherina sudah kembali setelah 40 menit diretas. Kabar baik ini disebar langsung oleh Mira Lesmana selaku produser yang membenarkan jika akun film Petualangan Sherina sudah kembali.

"We got it back! Terima kasih! Begitu banyak yang membantu kami mengembalikan akun @filmpetualangansherina. We highly highly appreciate it," tulis caption Mira Lesmana, dikutip dari instagram @mirles, Selasa (13/6/2023).

Apalagi, diketahui dari ucapan Mira Lesmana jika esok 14 Juni 2023 memperingati 23 tahun sudah Film Petualangan Sherina tayang perdana. Setelah tayang sejak tahun 2000, Petualangan Sherina masih memiliki banyak penggemar untuk menantikan kelanjutannya.

"Besok film Petualangan Sherina berulang tahun yang ke-23! Mari kita rayakan bersama," ujar Mira Lesmana melalui Instagram.

BACA JUGA: