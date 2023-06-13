Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Akun Instagram Petualangan Sherina Sempat Diretas Selama 40 Menit

Sri Lestari Rahayuningtyas , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |20:01 WIB
Akun Instagram Petualangan Sherina Sempat Diretas Selama 40 Menit
Akun Instagram Petualangan Sherina 2 di-hack (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Akun Instagram film Petualangan Sherina sudah kembali setelah 40 menit diretas. Kabar baik ini disebar langsung oleh Mira Lesmana selaku produser yang membenarkan jika akun film Petualangan Sherina sudah kembali.

"We got it back! Terima kasih! Begitu banyak yang membantu kami mengembalikan akun @filmpetualangansherina. We highly highly appreciate it," tulis caption Mira Lesmana, dikutip dari instagram @mirles, Selasa (13/6/2023).

Petualangan Sherina 2

Apalagi, diketahui dari ucapan Mira Lesmana jika esok 14 Juni 2023 memperingati 23 tahun sudah Film Petualangan Sherina tayang perdana. Setelah tayang sejak tahun 2000, Petualangan Sherina masih memiliki banyak penggemar untuk menantikan kelanjutannya.

"Besok film Petualangan Sherina berulang tahun yang ke-23! Mari kita rayakan bersama," ujar Mira Lesmana melalui Instagram.

