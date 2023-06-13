Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Nyanyikan Lagu Sendiri di Americas Got Talent, Putri Ariani Dapat Royalti

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |22:30 WIB
Nyanyikan Lagu Sendiri di Americas Got Talent, Putri Ariani Dapat Royalti
Putri Ariani dapat royalti di America's Got Talent (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Putri Ariani berhasil menarik perhatian dunia ketika tampil di America's Got Talent. Tampil di ajang internasional, Putri membawakan lagu sendiri berjudul Loneliness.

Putri berhasil memikat juri seperti Simon Cowell. Bahkan, Putri menjadi peserta beruntung yang bisa mendapatkan golden buzzer America's Got Talent.

Penampilan Putri tak hanya mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia. Netizen luar negeri juga menyukai dan terharu atas penampilan Putri di AGT 2023. Alhasil, video penampilan Putri di AGt 2023 bisa mendapatkan 20 juta views lebih di Youtube.

 Putri Ariani raih royalti di America's Got Talent

Membawakan lagu sendiri, Putri pun mendapatkan banyak keberkahan. Bukan hanya mulus di ajang AGT 2023, pundi-pundi uang pun didapatkan olehnya. Karena membawakan lagu sendiri, Putri mendapatkan royalti atas karyanya.

Hal tersebut disampaikan oleh ibunda Putri Ariani, Reni Alfianty. "Lagu-lagunya Putri kan royalti dapat juga," ucap Reni dikutip dari YouTube deHakims Story.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093374/putri_ariani-U0h6_large.jpg
Hari Disabilitas Nasional, Putri Ariani Ajak Difabel Tetap Semangat Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/205/3088981/putri_ariani-QZRq_large.jpg
Putri Ariani Rilis Album Evolve, Rilis di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016839/putri-ariani-dikritik-media-malaysia-usai-dituding-tidak-profesional-XnWLwV1E2d.jpg
Putri Ariani Dikritik Media Malaysia Usai Dituding Tidak Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988160/putri-ariani-bersyukur-tidak-diberi-penglihatan-dosanya-berkurang-NfhtqfOAdL.jpg
Putri Ariani Bersyukur Tidak Diberi Penglihatan: Dosanya Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/205/2987133/putri-ariani-nyanyikan-padamu-ku-bersujud-di-tabligh-akbar-rcti-jamaah-tersentuh-NjxMjUztts.jpg
Putri Ariani Nyanyikan PadaMu Ku Bersujud di Tabligh Akbar RCTI, Jamaah Tersentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986733/putri-ariani-tidak-suka-disebut-penyanyi-tunanetra-enggan-dikenal-lewat-cerita-sedih-hzttrmxc9l.jpg
Putri Ariani Tidak Suka Disebut Penyanyi Tunanetra: Enggan Dikenal Lewat Cerita Sedih
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement