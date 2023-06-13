Nyanyikan Lagu Sendiri di Americas Got Talent, Putri Ariani Dapat Royalti

JAKARTA - Putri Ariani berhasil menarik perhatian dunia ketika tampil di America's Got Talent. Tampil di ajang internasional, Putri membawakan lagu sendiri berjudul Loneliness.

Putri berhasil memikat juri seperti Simon Cowell. Bahkan, Putri menjadi peserta beruntung yang bisa mendapatkan golden buzzer America's Got Talent.

Penampilan Putri tak hanya mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia. Netizen luar negeri juga menyukai dan terharu atas penampilan Putri di AGT 2023. Alhasil, video penampilan Putri di AGt 2023 bisa mendapatkan 20 juta views lebih di Youtube.

Membawakan lagu sendiri, Putri pun mendapatkan banyak keberkahan. Bukan hanya mulus di ajang AGT 2023, pundi-pundi uang pun didapatkan olehnya. Karena membawakan lagu sendiri, Putri mendapatkan royalti atas karyanya.

Hal tersebut disampaikan oleh ibunda Putri Ariani, Reni Alfianty. "Lagu-lagunya Putri kan royalti dapat juga," ucap Reni dikutip dari YouTube deHakims Story.

