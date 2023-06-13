Sempat Ditunda, Rex Orange County Akhirnya Manggung di Jakarta Oktober 2023

JAKARTA - Solois asal Inggris, Alexander James O'Connor, atau lebih dikenal dengan nama panggungnya Rex Orange County (ROC) dijadwalkan manggung di Jakarta, tepatnya di Beach City International Stadium, Ancol, pada 14 Oktober 2023 mendatang.

Konser Rex Orange County menjadi rencana terbaru setelah jadwal manggung sang musisi di Jakarta terpaksa ditunda akibat pandemi Covid-19 pada 2020.

Semula, Rex Orange County berencana menggelar konser di Istora, Senayan, Jakarta pada 9 Mei 2020. Konser ini merupakan rangkaian tur Rex Orange County di Asia yang bertajuk Asian The Pony Tour.

Namun, pihak promotor, Ismaya Live, melalui akun Twitter resminya memastikan Rex Orange County akan merealisasikan jadwal manggungnya di Jakarta tahun ini.

"Kembali ke jalanan musim gugur ini, Rex Orange County kembali dengan Live in Asia 2023 Tour! Berlangsung pada 14 Oktober di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta," tulis pihak promotor dikutip MNC Portal Indonesia pada Selasa (13/6/2023).

Rencananya, tiket konser ROC di Jakarta mulai dijual pada 16 Juni 2023.

"Tiket akan tersedia pada 16 Juni melalui ismayalive.com/roc2023," lanjut pihak promotor.