HOME CELEBRITY MUSIK

Selain Putri Ariani, 3 Peserta America's Got Talent Ini Juga dari Indonesia

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |00:30 WIB
Selain Putri Ariani, 3 Peserta America's Got Talent Ini Juga dari Indonesia
Peserta America's Got Talent Ini Juga Berasal dari Indonesia, Demian Aditya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Selain Putri Ariani, ada tiga peserta America's Got Talent yang berasal dari Indonesia. Penampilan mereka bahwa sempat membuat kagum empat juri ajang tersebut, hingga dilirik oleh orang di seluruh dunia.

Belakangan Putri Ariani menjadi perbincangan di kalangan netizen di Indonesia. Bagaimana tidak, gadis 17 tahun itu diketahui berhasil mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell saat mengikuti audisi America's Got Talent.

Suara Putri Ariani yang merdua, bahkan mampu membuat Simon Cowell dan tiga juri lainnya kagum. Bahkan, tak sedikit netizen yang menangis ketika mendengar suara indah dari Putri Ariani saat membawakan lagu berjudul Loneliness dan Sorry Seems To Be The Hardest Word.

Rupanya, bukan hanya Putri yang pernah tampil di atas panggung America's Got Talent. Sedikitnya ada tiga orang Indonesia yang sempat menjajal panggung tersebut.

Berikut, peserta America's Got Talent yang berasal dari Indonesia:

1. The Sacred Riana

The Sacred Riana

Peserta America’s Got Talent Ini Juga dari Indonesia, The Sacred Riana (Foto: Okezone)

The Sacred Riana pernah tampil dan mendapatkan tiga yes darI juri, ketika audisi di ajang America's Got Talent pada 2018 lalu. Kala itu, ia berhasil membuat suasana mencekam lantaran mampu menghadirkan bayangan seseorang bernama Bob di belakang salah satu juri America's Got Talent yakni Mel B lewat foto polaroid.

Sayang, langkahnya harus terhenti di babak perempat final. Pasalnya, ia mendapatkan suara yang kecil dibandingkan dengan penampil lain.

2. Demian Aditya

Demian

Peserta America’s Got Talent Ini Juga dari Indonesia, Demian Aditya (Foto: Instagram)

Demian Aditya dikenal sebagai seorang ilusionis. Ia diketahui pernah menjajal panggung America's Got Talent pada 2017 lalu.

Halaman:
1 2
