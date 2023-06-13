Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ternyata, Lagu Kirana dan Rein Milik Dewa 19 Diambil dari Nama Orang

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |08:55 WIB
Ternyata, Lagu <i>Kirana</i> dan <i>Rein</i> Milik Dewa 19 Diambil dari Nama Orang
Dewa 19 (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata, lagu Kirana dan Rein milik Dewa 19 diambil dari nama orang. Hal itu diungkapkan sendiri oleh sang pencipta lagu, Ahmad Dhani.

Lagu Kirana terdapat dalam album 'Pandawa Lima' yang dirilis Dewa 19, pada 25 Januari 1997. Sedangkan lagu Rein ada di dalam album pertama Dewa bertajuk '19' yang dilepas ke pasaran pada 6 Januari 1992.

Bukan tanpa sebab, Ahmad Dhani memilih untuk menggunakan nama orang sebagai judul di lagunya. Ia bahkan mengaku terinspirasi dari band Toto.

"Mereka punya lagu berjudul Rosanna, Anna, Holyanna, dan Pamela," ujar founder Dewa 19 itu dalam channel YouTube NOICE, pada 26 Oktober 2021.

Dewa 19

Dhani mengatakan bahwa lagu-lagu Toto terkenal dengan kesulitannya. Lagu Rossana yang dirilis Toto pada 1982 misalnya, diakui bapak lima anak itu, memiliki irama drum shuffle yang cukup sulit.

“Ini lagu shuffle paling terkenal di dunia. Ini kalo band cafe drummernya enggak jago bisa pingsan mainin lagu ini,” bebernya.

Suami Mulan Jameela ini mengungkapkan, jika tidak semua drummer bisa memainkan lagu Rosanna. Hanya drummer dengan pendidikan khusus seperti Aksan Sjuman yang bisa memainkan teknik drum dalam lagu Rossana.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
