Iiihhh Serrreemm Episode 3: Siswa SD Hilang Misterius, Ulah Hantu Hutan?

JAKARTA – Vision+ kembali menghadirkan original series terbaru yaitu Iiihhh Serrreemm dengan episode terbaru setiap minggu. Serial bergenre horor dan komedi ini bisa Anda saksikan lewat link ini.

Serial Iiihhh Serrreemm digarap oleh sutradara Harry Dagoe dan dibintangi deretan artis cilik berbakat seperti Alleyra Fakhira sebagai Calista, Yassien Omar sebagai Bintang, Yusuf Özkan sebagai Kelvin, dan lainnya.

Kini di episode ketiga yang berjudul Hantu Hutan, cerita yang disajikan akan semakin seru. Bintang, Calista, dan Kelvin pergi berkemah bersama teman-teman sekolahnya ke sebuah hutan.

Kakak pembina yang menuntun mereka mengajak para murid untuk bermain treasure hunt. Mulanya, mereka mengikuti permainan tersebut dengan antusias, namun mulai muncul rasa takut ketika sadar ada satu anak yang hilang.

Mereka curiga bahwa ini adalah ulah hantu hutan yang suka menculik anak-anak. “Kita dengar dari warga, dulu pernah ada satu cerita tentang satu anak sekolah yang hilang,” ujar sang pembina.