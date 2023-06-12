Uang Bulanan Mertua Rp2,7 Juta Per Bulan, Inara Rusli: Kesepakatan Bersama

JAKARTA - Inara Rusli buka suara terkait pengakuan ibu mertua, Eva Manurung mengenai uang bulanan yang diberikan. Eva Manurung mengaku bahwa ia hanya mendapat uang bulanan sebesar Rp2,7 juta dari sang menantu.

Inara Rusli menerangkan bahwa jumlah tersebut adalah hasil diskusi dan sudah disepakati bersama.

"Itukan kesepakatan bersama, semua keputusan suami itu sudah kesepakatan Virgoun antara ibunya, kakaknya," terang Inara Rusli di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Perempuan 30 tahun itu hanya mengeluarkan nominal yang sudah disepakati bersama tersebut.

"Jadi ya sudah aku ngeluarin sesuai kesepakatan itu," kata Inara Rusli menambahkan.

Namun Inara mengaku jika ada uang lebih ia pasti akan memberikan tambahan kepada sang mertua.

"Kalau ada uang di luar dari bulanan, itu memang karena aku ngerasa, 'Oh ada lebih nih', jadi aku kasih segitu," jelas Inara Rusli.

