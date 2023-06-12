Atta Halilintar Punya Kekhawatiran Ini saat Ameena Tumbuh Dewasa

JAKARTA - YouTuber Atta Halilintar menjadi orang tua yang sangat menjaga anak pertamanya yaitu Ameena Hanna Nur Atta.

Sebagai seorang ayah, Atta akan melakukan berbagai cara untuk melindungi sang buah hati. Seperti baru-baru ini, bocah 1 tahun itu mendapat hinaan dari orang yang tidak bertanggung jawab.

Hal itu lah yang juga menjadi ketakutan bagi laki-laki 28 tahun itu. Ameena yang masih balita sudah menerima komentar hinaan, apalagi ketika dia tumbuh dewasa.

"Takut kalau ada yang nyakitin dia, kan namanya perempuan ringkih," ucap Atta Halilintar di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (12/6/2023).

Selain itu, suami Aurel Hermansyah ini juga merasa sedih apabila nantinya sang putri sudah memiliki suami. Sebab, ia tidak bisa lagi dekat dengan sang putri.