HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

3 Tahun Kepergian Glenn Fredly, Mutia Ayu Mulai Bisa Move On

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |22:00 WIB
3 Tahun Kepergian Glenn Fredly, Mutia Ayu Mulai Bisa Move On
Mutia Ayu. (Foto: Instagram/@mutia_ayuu)
A
A
A

JAKARTA - Sudah tiga tahun penyanyi Glenn Fredly meninggalkan keluarga dan kerabat untuk selamanya. Namun, istri Glenn Fredly, Mutia Ayu, masih sering mengingat momen kebersamaannya dengan sang musisi.

Bahkan, Mutia Ayu tak bisa menampik bahwa duka mendalam masih dirasakannya hingga hari ini.

"Sebenarnya kalau diingat-ingat lagi sampai detik ini aku masih berduka cita ya gitu," ucap Mutia Ayu dikutip dari kanal YouTube Populer Seleb, Senin (12/6/2023).

Meski begitu, ia tak ingin terlalu berlarut-larut dalam kesedihannya setelah ditinggal sang suami.

"Jadi udah bisa mulai move on untuk bisa menjalani hidup selanjutnya, kan nggak mungkin ya sedih terus, aku juga harus ngurusin Gewa, ngurusin perusahaannya Glenn, jadi mulai bisa move on, mulai bisa ngejalanin semuanya lah," kata dia lagi.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
