HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Michael Wahr Suami Adinia Wirasti

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |21:30 WIB
BIODATA dan agama Michael Wahr suami Adinia Wirasti menarik untuk dibahas. Kabar bahagia datang dari artis cantik Adinia Wirasti yang dikabarkan menikah pada Jumat, 9 Juni lalu.

Adinia Wirasti resmi dipersunting oleh aktor asal Australia, Michael Wahr. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @adiniawrst, Adinia dan Michael tampak menawan dengan balutan baju pernikahan bernuansa Jawa.

Sebelumnya, Adinia Wirasti memang jarang mempublikasikan sang suami. Karena itulah banyak warganet yang terkejut dengan kabar pernikahan mereka dan kepo dengan Michael Wahr.

Melansir dari berbagai sumber, berikut biodata dan agama Michael Wahr suami Adinia Wirasti.

Michael Wahr bukanlah sosok sembaranga. Ia merupakan seorang aktor asal Australia yang kini bergabung dengan agensi BGM Agency. Suami Adinia Wirasti ini diketahui sudah menekuni dunia seni peran sejak 2007.

Suami Adinia Wirasti merupakan lulusan dari bachelor Performing Arts di Victoria College of the Arts. Beberapa workshop pun telah ia hadiri demi mengembangkan bakat yang ia miliki, seperti Rebooted, I Work for the Devil, Motel, Perspective, The Audition, hingga Social Death.

Aktor berdarah Jerman ini telah membintangi banyak judul serial televisi, seperti serial Grisse, City Homicide, dan Neighbours. Selain itu ia juga pernah membintangi sejumlah judul film, seperti Rebooted, I Work for the Devil, Motel, Perspective, The Audition, hingga Social Death.

