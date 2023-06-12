Mimpi Sekolah di The Julliard School, Putri Ariani Dapat Beasiswa dari Mendikbud Nadiem Makarim

JAKARTA - Putri Ariani mendapat beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim. Hal ini sebagai bentu apresiasi pemerintah berkat prestasi yang ditorehkan Putri di America's Got Talent 2023.

Nadiem Makarim berjanji akan memberikan full beasiswa kepada Putri Ariani untuk bebas masuk ke kampus impiannya lewat program Beasiswa Indonesia Maju (BIM).

"Inspirasi Putri untuk negara ini luar biasa. Maka dari itu kami ingin merealisasikan mimpi Putri untuk berkuliah di kampus impian Putri, yang seleksinya sangat ketat. Jadi kami akan mendukung penuh lewat Beasiswa Indonesia Maju,” ucap Nadiem Makarim dalam laman resmi Kemendikbud, dikutip Senin (12/6/2023).

Tak hanya itu, Nadiem Makarim juga bersedia akan membantu Putri Ariani dalam proses pendaftaran masuk ke kampus impiannya lewat surat rekomendasi yang dikeluarkan dari Kemendibudristek RI.