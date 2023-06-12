Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Simon Cowell Berikan Golden Buzzer untuk Putri Ariani di AGT 2023

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |19:05 WIB
Alasan Simon Cowell Berikan Golden Buzzer untuk Putri Ariani di AGT 2023
Simon Cowell. (Foto: Instagram/@simoncowell)
A
A
A

JAKARTA - Belakangan ini, Putri Ariani terus menjadi perbincangan publik setelah kemunculannya di audisi America's Got Talent (AGT) 2023. Suara emasnya berhasil memikat Simon Cowell, sebagai salah satu juri yang memberikan tiket Golden Buzzer.

Remaja asal Bantul, Yogyakarta, itu mulanya membawakan lagu Loneliness yang merupakan ciptaannya sendiri. Ia memainkan piano sambil bernyanyi yang kemudian membuat para juri tampak terperanjat kala mendengar suara emasnya.

Simon kemudian berlari menghampiri Putri di panggung dan memintanya menyanyikan satu lagu lainnya. Ia mengaku suka dengan suara Putri.

"Aku hanya bilang, aku sangat suka suaranya dan ingin dia menyanyikan lagu kedua," kata Simon kepada teman-teman jurinya.

Putri Ariani kemudian kembali memainkan piano dan menyanyikan lagu Sorry Seems to Be the Hardest Word. Simon memerhatikan Putri dengan seksama dengan suara gemuruh penonton yang takjub.

Setelah para juri memberikan pujian kepada Putri, giliran Simon yang mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Ia terkesan di usianya yang muda, Putri juga bisa menciptakan lagu sendiri.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
