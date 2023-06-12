Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Donita Idap Kista Endometriosis, Sembuh Usai Minum Air Zamzam saat Umrah

Hasyim Ashari , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |18:30 WIB
Cerita Donita Idap Kista Endometriosis, Sembuh Usai Minum Air Zamzam saat Umrah
Donita. (Foto: Instagram/@donitabhubiy)
A
A
A

JAKARTA - Artis Donita mengaku penyakit yang dideritanya, Kista Endometriosis sembuh setelah meminum air zamzam. Hal tersebut ketika Donita melaksanakan ibadah umrah pertama kali tahun 2011 silam.

Awalnya Donita ke dokter kandungan sebelum umrah untuk minta obat penghalang menstruasi. Tetapi dokter mendiagnosa ada kista berukuran lima sentimeter di rahimnya dan diminta untuk segera menjalani operasi.

Setelah pulang umrah, betapa terkejutnya Donita saat memeriksakan kista Endometriosisnya ke rumah sakit, ternyata penyakitnya itu sudah hilang.

"Aku minum terus dioles ke perut, berdoa sebanyak-banyaknya. Pas pulang dicek hilang. Lima sentimeter itu gede loh," ucap Donita saat berbincang bersama Habib Husein Jafar di kanal YouTube BPKH RI, dikutip Senin (12/6/2023).

Donita merasa keajaiban itu terjadi berkat kekhusyukan saat menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci. Istri Adi Nugroho tersebut benar-benar fokus berdoa untuk kesembuhannya, kala itu.

"Kalau saat itu enggak ada cobaan begitu mungkin enggak sekhusyuk itu kali," ujar Donita.

(ltb)

