HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andra Ramadhan Takjub dan kagum saat Pertama Kali Lihat Once Tampil Sebelum Gabung Dewa 19

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |20:00 WIB
Andra Ramadhan Takjub dan Kagum saat Pertama Kali Lihat Once Tampil Sebelum Gabung Dewa 19. (Foto: Andra Ramadhan/Instagram)
ANDRA Ramadhan takjub dan kagum saat pertama kali lihat Once tampil sebelum gabung Dewa 19. Seperti diketahui, band kawakan Tanah Air inisempat beberapa kali merombak vokalisnya.

Setelah Ari Lasso hengkang, Dewa 19 belum juga menemukan penggantinya sampai mereka bertemu Once Mekel. Andra Ramadhan sangat takjub melihat penampilan Once dalam membawakan lagu. Meski demikian Andra Ramadhan tidak langsung memboyong pelantun “Dealova” itu ke dalam grupnya.

Melalui Youtube Video Legend yang tayang pada 11 Maret 2020, Andra Ramadhan ungkapkan rasa takjub dan kagum saat pertama kali lihat Once tampil sebelum gabung Dewa 19. Kala itu Once tampil membawakan lagu Burn milik Deep Purple.

Andra Ramadhan Takjub dan Kagum saat Pertama Kali Lihat Once Tampil sebelum Gabung Dewa 19. (Foto: Once Mekel/Instagram/@oncemekelofficial)

"Kita waktu itu emang nyari vokalis. Terus dibilang ada nih namanya once dan dia biasanya ada gig di daerah blok M situ, aku lupa nama tempatnya,” ujar Andra Ramadhan.

Setelah mengetahui tentang Once Mekel, Andra Ramadhan tidak sabar melihat penampilan calon vokalis Dewa 19 itu.

"Kita pergi ke sana nonton dia main gitu. Kalo ngga salah nyanyi lagu-lagu lawas. dan aku sempet takjub pas dia nyanyiin lagu Burn-nya Deep Purple,”

"Aku akui gila suaranya. Wah, ini baru vokalis gitu,” sanjungnya.

