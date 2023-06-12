7 Artis Indonesia yang Suka Koleksi Lingerie

ARTIS Indonesia yang suka koleksi lingerie. Meski kerap tampil tertutup dan sopan di hadapan publik, namun ternyata mereka hobi mengoleksi pakaian seksi ini.

Beragam alasan para artis ini suka mengumpulkan lingerie. Tetapi salah satunya adalah agar bisa tampil lebih seksi ketika di rumah dan dapat lebih menyenangkan suami.

Lantas siapa sajakah artis Indonesia yang suka mengoleksi lingerie? berikut Okezone hadirkan ulasannya, dirangkum dari berbagai sumber.

1. Muzdalifah

Artis Indonesia yang Suka Koleksi Lingerie. (Foto: Fadel Islami dan Muzdalifah/Instagram/@muzdalifah999)

Meski dikenal sebagai figur publik yang mengenakan hijab, Muzdalifah gemar mengoleksi dan mengenakan lingerie ketika di rumah. Mantan istri Nassar itu merasa lebih seksi.

Terlebih dengan warna kesukaannya, yakni merah. Dirinya bisa lebih mood dalam bercinta dengan Fadel Islami, suaminya saat ini.

"Aku kalau tidur pasti pakai itu (lingerie)" ujar Muzdalifah dilansir dari Youtube Orami Entertainment, Jumat (9/6/2023).