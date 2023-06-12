Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putri Ariani Sekolah di Mana?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |14:48 WIB
Putri Ariani Sekolah di Mana?
Putri Ariani Sekolah di Mana? (Foto: Putri Ariani/Instagram/@arianinismaputri)
PUTRI Ariani sekolah di mana? Setelah tampil memukau dan meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America’s Got Talent, netizen penasaran dengan keseharian Putri.

Putri Ariani merupakan siswa dari SMK Negeri 2 Kasihan atau yang lebih dikenal dengan nama Sekolah Menengah Musik (SMM) Yogyakarta. Di sekolah, Putri mengambil Jurusan Musik Klasik dengan spesialisasi pada instrumen flute.

Putri Ariani Sekolah di Mana? (Foto: Putri Ariani/Instagram/@arianinismaputri)

Ariani Nisma Putri atau Putri Ariani kini tak hanya menjadi sorotan di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Di tengah keterbatasan, Putri mampu tampil dengan sangat memukau membawakan lagu berjudul ‘Loneliness’ yang merupakan karyanya sendiri.

Tidak hanya itu, suara Putri yang sangat merdu juga membuat Simon Cowell, salah satu juri di America’s Got Talent memintanya untuk menyanyikan satu lagu lagi. Pada akhirnya, Simon yang terpukau dengan Putri memberikan Golden Buzzer untuk penyanyi asal Indonesia itu.

