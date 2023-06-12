Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kesal Ameena Di-bully Habis-habisan, Atta Halilintar: Bayi Ini Martabat Kita juga

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |14:23 WIB
Kesal Ameena Di-bully Habis-habisan, Atta Halilintar: Bayi Ini Martabat Kita juga
Aurel Hermansyah, Ameena, dan Atta Halilintar (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - YouTuber Atta Halilintar naik pitam saat tahu ada orang yang menghina putri sulungnya, yaitu Ameena Hanna Nur Atta.

Bayi berusia satu tahun yang belum mengetahui apa-apa itu harus menerima hinaan yang sangat keterlaluan dari orang yang tak dikenal.

Tak heran jika suami Aurel Hermansyah itu merasa sedih, ditambah lagi saat ini Aurel tengah hamil anak kedua.

"Semua orang tua pasti sedih kalau anaknya dikatain, istrinya lagi hamil, perasaan lagi sensitif, pasti sedih," ujar Atta Halilintar di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (12/6/2023).

"Misalnya 'udahlah nggak usah dipeduliin', nggak bisa gitu juga ya," tandas Atta Halilintar.

Aurel Hermansyah, Ameena, dan Atta Halilintar (Instagram)

Laki-laki 28 tahun itu berharap ke depannya tidak terjadi lagi hal serupa yang menimpa anak kecil. Selain anugerah dari Tuhan anak juga sebagai martabat dari orang tua.

"Ini dijadikan pelajaran, bayi itu pemberian dari Tuhan, harusnya bisa menjaga tangan, lisan kita, apalagi ini bayi. Bayi ini kan martabat kita juga," beber Atta Halilintar.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
