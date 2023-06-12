Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Artis Cantik yang Diam-Diam Putuskan Bercerai

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |14:17 WIB
7 Artis Cantik yang Diam-Diam Putuskan Bercerai
Artis cantik yang diam-diam putuskan bercerai. (Foto: Laudya Cynthia Bella/Instagram/@laudyacynthiabella)
A
A
A

JAKARTA - Deretan artis cantik yang diam-diam putuskan bercerai. Aksi mereka menggugat cerai pasangan nyaris tidak terendus awak media. Bahkan, ada yang tetap terlihat berhubungan baik meski sudah bercerai.

Berikut deretan artis Indonesia yang diam-diam bercerai versi Okezone.

1.Femmy Permatasari

Artis cantik yang diam-diam putuskan bercerai. (Foto: Femmy Permatasari/Instagram/@femmypermatasari)

Artis cantik yang diam-diam putuskan bercerai. (Foto: Femmy Permatasari/Instagram/@femmypermatasari)

Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus cerai pernikahan Femmy Permatasari dan Samudra Djaya, pada 27 Februari 2012. Mereka memutuskan bercerai karena terjadi pertengkaran terus menerus.

2.Feni Rose

Artis cantik yang diam-diam putuskan bercerai. (Foto: Feni Rose/Instagram/@fenirose)

Artis cantik yang diam-diam putuskan bercerai. (Foto: Feni Rose/Instagram/@fenirose)

Presenter Feni Rose bercerai dari Enkito Herman Nugroho, pada 2019. Namun kabar perceraian mereka baru terungkap 3 tahun kemudian. Meski enggan terbuka tentang perceraiannya, namun penyebab perceraian itu kabarnya terkait kendala komunikasi.

3.Kirana Larasati

Artis cantik yang diam-diam putuskan bercerai. (Foto: Kirana Larasati/Instagram/@kiranalarasati)

Artis cantik yang diam-diam putuskan bercerai. (Foto: Kirana Larasati/Instagram/@kiranalarasati)

Kirana Larasati diam-diam menceraikan Tama Gandjar, pada 2017. Padahal, usia pernikahan mereka kala itu baru 2 tahun. Kala itu, sang aktris enggan berbicara banyak tentang alasan perceraiannya dengan Tama.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/33/3169318/artis_cantik_hobi_berkuda-NlPm_large.jpg
6 Artis Cantik Indonesia Hobi Berkuda, Ada yang Rajin Ikut Kejuaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168251/nathalie_holscher_dan_olla_ramlan-a0HW_large.jpg
2 Artis Cantik Putuskan Jadi Disk Jockey usai Lepas Hijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143057/yuki_kato-Bc9w_large.jpg
7 Artis Cantik Indonesia Berdarah Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/33/3135943/nindy_ayunda_x_irish_bella-KiAd_large.jpg
2 Artis Cantik Ceraikan Suami Buntut Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/33/3119329/wendy_walters-szcr_large.jpg
5 Artis Cantik Hobi Naik Gunung, Ada yang Berambisi Taklukkan Puncak Carstensz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/33/3090187/rebecca_klopper-PbRJ_large.jpg
3 Artis Cantik Pernah Dekat dengan Fadly Faisal, Nomor 2 Putus Imbas Skandal Video Syur
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement