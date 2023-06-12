7 Artis Cantik yang Diam-Diam Putuskan Bercerai

JAKARTA - Deretan artis cantik yang diam-diam putuskan bercerai. Aksi mereka menggugat cerai pasangan nyaris tidak terendus awak media. Bahkan, ada yang tetap terlihat berhubungan baik meski sudah bercerai.

Berikut deretan artis Indonesia yang diam-diam bercerai versi Okezone.

1.Femmy Permatasari

Artis cantik yang diam-diam putuskan bercerai. (Foto: Femmy Permatasari/Instagram/@femmypermatasari)

Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus cerai pernikahan Femmy Permatasari dan Samudra Djaya, pada 27 Februari 2012. Mereka memutuskan bercerai karena terjadi pertengkaran terus menerus.

2.Feni Rose

Artis cantik yang diam-diam putuskan bercerai. (Foto: Feni Rose/Instagram/@fenirose)

Presenter Feni Rose bercerai dari Enkito Herman Nugroho, pada 2019. Namun kabar perceraian mereka baru terungkap 3 tahun kemudian. Meski enggan terbuka tentang perceraiannya, namun penyebab perceraian itu kabarnya terkait kendala komunikasi.

3.Kirana Larasati

Artis cantik yang diam-diam putuskan bercerai. (Foto: Kirana Larasati/Instagram/@kiranalarasati)

Kirana Larasati diam-diam menceraikan Tama Gandjar, pada 2017. Padahal, usia pernikahan mereka kala itu baru 2 tahun. Kala itu, sang aktris enggan berbicara banyak tentang alasan perceraiannya dengan Tama.