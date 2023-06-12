Ayu Ting Ting Kembali Dihujat Netizen setelah Joget sambil Kibas-kibas Rok

JAKARTA - Pedangdut Ayu Ting Ting baru-baru ini kembali menjadi buah bibir netizen. Hal itu bermula dari aksi Ayu Ting Ting yang kedapatan asyik berjoget saat menghadiri pesta ulang tahun sang adik, Assyifa Nuraini.

Dalam momen itu, Ayu terlihat sedang menari-nari mengikuti musik yang diputar dan membawakan lagu dangdut tentang janda. Namun, tarian Ayu jadi sorotan karena pelantun Sambalado itu menari sembari mengibas-ngibaskan roknya.

Kejadian itu diunggah oleh salah satu rekan Ayu Ting Ting dan ia unggah ulang ke akun Instagram-nya. Terlihat Ayu mengenakan dress berwarna fuschia.

Sembari menari, aksi Ayu Ting Ting mengibas-ngibas roknya itu pun membuat celana ketat yang ia kenakan terlihat. Nampak celana berwarna hitam itu kontras dengan busana yang dipakai penyanyi 31 tahun itu.

Tak cuma sekali, Ayu juga melakukan aksi kibas rok itu berkali-kali. Ia juga terlihat melakukan gerakan berputar dan tersenyum sumringah.