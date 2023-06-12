Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Ting Ting Kembali Dihujat Netizen setelah Joget sambil Kibas-kibas Rok

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |14:09 WIB
Ayu Ting Ting Kembali Dihujat Netizen setelah Joget sambil Kibas-kibas Rok
Ayu Ting Ting (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut Ayu Ting Ting baru-baru ini kembali menjadi buah bibir netizen. Hal itu bermula dari aksi Ayu Ting Ting yang kedapatan asyik berjoget saat menghadiri pesta ulang tahun sang adik, Assyifa Nuraini.

Dalam momen itu, Ayu terlihat sedang menari-nari mengikuti musik yang diputar dan membawakan lagu dangdut tentang janda. Namun, tarian Ayu jadi sorotan karena pelantun Sambalado itu menari sembari mengibas-ngibaskan roknya.

Kejadian itu diunggah oleh salah satu rekan Ayu Ting Ting dan ia unggah ulang ke akun Instagram-nya. Terlihat Ayu mengenakan dress berwarna fuschia.

Sembari menari, aksi Ayu Ting Ting mengibas-ngibas roknya itu pun membuat celana ketat yang ia kenakan terlihat. Nampak celana berwarna hitam itu kontras dengan busana yang dipakai penyanyi 31 tahun itu.

Ayu Ting Ting (Instagram)

Tak cuma sekali, Ayu juga melakukan aksi kibas rok itu berkali-kali. Ia juga terlihat melakukan gerakan berputar dan tersenyum sumringah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185753/ayu_ting_ting-AZpx_large.jpg
Dicap Jadi ATM Berjalan Keluarga, Ayu Ting Ting: Gue Mah Merajakan Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174199/ayu_ting_ting-L7Ta_large.jpg
Ayu Ting Ting Ungkap Kriteria Tipe Pria Idaman, Desta: Gue Enggak Bandel Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/205/3162046/konser_ayu_ting_ting-tjyx_large.jpg
Ayu Ting Ting Sukses Gelar Konser Tunggal Perdana Bertajuk Dangdut-Dangdutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161730/boy_william_dan_ayu_ting_ting-uzb1_large.jpg
Kecup Mesra Kening Ayu Ting Ting di Konser, Boy William: I'm Proud of You
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155618/ayu_ting_ting-PBLO_large.jpg
Usman Hitu Somasi Ayu Ting Ting Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149499/ayu_ting_ting-p07q_large.jpg
Ayu Ting Ting Ulang Tahun ke-33, Didoakan Segera Dapat Jodoh
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement