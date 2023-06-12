Ditanya soal Keinginan Menikah Lagi, Aming: Gue Mau, tapi...

JAKARTA - Bertahun-tahun berlalu sejak Aming menyandang status duda seusai berpisah dari Evelyn Nada Anjani. Lalu, apakah Aming ada niatan untuk menikah lagi?

Pertanyaan ini dilontarkan oleh Denny Sumargo kepada Aming. Namun, Aming tak langsung menjawab iya atau tidak.

"Gini aja, gue terbuka untuk companionship (persahabatan), gue lebih berhati-hati lagi sekarang," kata Aming, dikutip dari YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Senin (12/6/2023).

Jawaban tersebut rupanya belum cukup membuat Denny Sumargo puas. Aming pun kemudian mengutarakan bahwa banyak yang dia pikirkan untuk melangkah ke jenjang pernikahan.

"Gue mau nikah, tapi... tapinya banyak," ujar Aming.

Menurut Aming, terkadang dirinya terlalu mengandalkan logika dan memperhitungkan segalanya. Meskipun dia tahu, tak melulu semuanya berdasarkan pemikiran tetapi juga membutuhkan iman.

"Oke gue nikah di usia sekian, pasti namanya kepala keluarga gue ingin memberikan sekuritas finance, kesejahteraan, gue mikir apakah gue masi punya energi yang sama," ujar Aming.