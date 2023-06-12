Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ari Wibowo Mangkir di Sidang setelah Tambahkan Gugatan soal Perselingkuhan Inge Anugrah

Selvianus , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |13:37 WIB
Ari Wibowo Mangkir di Sidang setelah Tambahkan Gugatan soal Perselingkuhan Inge Anugrah
Ari Wibowo dan Inge Anugrah (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sidang perceraian Ari Wibowo dan Inge Anugrah kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Senin (12/6/2023).

Sidang tersebut beragendakan penambahan poin perselingkuhan di dalam berkas gugatan untuk diajukan ke majelis hakim dari pihak pengunggat. Bahkan, dalam tudingan perselingkuhan Inge Anugrah, menyangkut nama eks personel SMASH, Rafael Tan.

Namun sayangnya, Ari Wibowo memutuskan mangkir menghadiri persidangan kali ini. Sang pengacara, Ricky Saragih mengaku bahwa pihaknya telah dikuasakan sepenuhnya untuk menjalani persidangan.

"Jadwal datang sidang mereka tidak diwajibkan hadir lagi karena perhari ini dan kemarin juga itu sudah hanya penasehat hukum yang saling bekerja,"ujar Ricky Saragih usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (12/6/2023).

Ari Wibowo (Ravie/MPI)

"Hari ini pembacaan gugatan, jadi sebelum itu di awal kami telah menyerahkan surat asli gugatan awal didaftarkan di e-court Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan oleh penasehat hukum sebelumnya," lanjutnya.

"Sudah clear, surat gugatan aslinya telah kami serahkan. Kemudian penyerahan perubahan gugatan kami sudah sampaikan juga ke majelis hakim," kata Ricky Saragih.

Halaman:
1 2
