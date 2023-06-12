Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berangkat Haji, Tangis Arie Untung dan Fenita Arie Pecah

Hasyim Ashari , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |13:32 WIB
Berangkat Haji, Tangis Arie Untung dan Fenita Arie Pecah
Arie Untung dan Fenita Arie berangkat haji (Foto: IG Arie Untung)
A
A
A

JAKARTA - Arie Untung dan Fenita Arie mengabadikan momen haru, saat berpamitan ke Tanah Suci, Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji. Hal tersebut diunggah melalui laman media sosialnya.

Pada video yang diunggah, terlihat Fenita Arie dan Arie Untung menangis dan satu-persatu memeluk anggota keluarganya sebelum pergi beribadah haji.

"Akan datang waktunya suatu saat nanti keluarga tersayang hanya akan mengantarkan dan selanjutnya kami harus melanjutkan perjalanan kita sendirian," tulis Arie Untung keterangan, dikutip pada Senin (12/6/2023).

Arie Untung dan Fenita Arie berangkat haji

“Semoga saat waktu itu datang kepada kami, kami sedang dalam kondisi-kondisi terbaik," tulis Arie Untung.

