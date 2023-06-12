Barbie Kumalasari Dekat dengan Ibunda Virgoun, Ngarep Jadi Calon Mantu

Barbie Kumalasari dekat dengan Eva Manurung, ibu Virgoun (Foto: IG Barbie Kumalasari)

JAKARTA - Barbie Kumalasari mengabadikan momen pertemuannya dengan ibunda Virgoun, Eva Manurung lewat sebuah video. Mantan istri Galih Ginanjar tersebut mengaku kalau dirinya mirip seperti Eva.

"Mami, banyak banget yang bilang katanya mami itu mirip sama Barbie Kumalasari. Kita kan memang kakak adik ya, mami. Orang-orang aja yang pada sirik semua," kata Barbie Kumalasari dikutip dari laman media sosialnya, Senin (12/6/2023).

Menanggapi pernyataan tersebut, Eva Manurung langsung membuat pengakuan kalau dirinya sama cantiknya dengan Barbie Kumalasari.

"Iya mereka aja yang nggak tahu, iya kan. Hei catat ya, kami berdua tuh cantik ya, oke," ujar Eva Manurung.

"Berarti kita cewek-cewek cantik. Dan dua-duanya hot mami, muah," tutur Barbie Kumalasari.

Sementara, pada keterangan unggahan Barbie Kumalasari meminta doa kepada netizen agar Eva Manurung bisa menjadi calon mertuanya kelak.

"Btw, saking miripnya, doain ya netizen semoga bisa jadi calon mertua," tulis Barbie Kumalasari.

BACA JUGA: