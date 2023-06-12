Natasha Rizky Tulis Caption Good Bye di Instagram, Netizen Mewek

JAKARTA - Natasha Rizky kembali jadi sorotan usai keretakan rumah tangganya dengan sang suami, Desta Mahendra. Selama 10 tahun membina rumah tangga, Natasha dan Desta pun sepakat untuk berpisah.

Baru-baru ini postingan milik Caca, akrab ia disapa ini pun mengundang perhatian publik. Dalam akun Instagram-nya, Caca membagikan potret dirinya saat merayakan pesta bridal shower untuk sahabatnya, Enzy Storia.

Tak cuma ada Enzy, selebritis lainnya seperti Hesty Purwadinata dan Fifi Karamoy juga menghadiri acara tersebut.

“You say good bye and I say hello,” tulis Natasha Rizky.

Caption yang ditulis Natasha ifu pun sontak membuat publik salah fokus. Netizen menduga tulisan Caca itu berarti Enzy yang mengucapkan selamat tinggal untuk masa lajangnya.

Sedangkan, dirinya justru berbalik. Kata hello seolah menandakan status lajang yang akan ia sandang sebentar lagi.

BACA JUGA: