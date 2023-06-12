Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Natasha Rizky Tulis Caption Good Bye di Instagram, Netizen Mewek

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |08:43 WIB
Natasha Rizky Tulis Caption <i>Good Bye</i> di Instagram, Netizen Mewek
Natasha Rizky ucapkan good bye (Foto: IG Natasha Rizky)
A
A
A

JAKARTA - Natasha Rizky kembali jadi sorotan usai keretakan rumah tangganya dengan sang suami, Desta Mahendra. Selama 10 tahun membina rumah tangga, Natasha dan Desta pun sepakat untuk berpisah.

Baru-baru ini postingan milik Caca, akrab ia disapa ini pun mengundang perhatian publik. Dalam akun Instagram-nya, Caca membagikan potret dirinya saat merayakan pesta bridal shower untuk sahabatnya, Enzy Storia.

Tak cuma ada Enzy, selebritis lainnya seperti Hesty Purwadinata dan Fifi Karamoy juga menghadiri acara tersebut.

Natasha Rizky ucapkan Good Bye

“You say good bye and I say hello,” tulis Natasha Rizky.

Caption yang ditulis Natasha ifu pun sontak membuat publik salah fokus. Netizen menduga tulisan Caca itu berarti Enzy yang mengucapkan selamat tinggal untuk masa lajangnya.

Sedangkan, dirinya justru berbalik. Kata hello seolah menandakan status lajang yang akan ia sandang sebentar lagi.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191620/natasha_rizky-mJSD_large.jpg
Natasha Rizky Takut Dijodohkan Netizen dengan Banyak Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/33/3141643/natasha_rizky-MLli_large.jpg
Natasha Rizky Klarifikasi Isu Dibelikan Mobil oleh Desta: Bukan Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/33/3123087/natasha_rizky-OdCq_large.jpg
Natasha Rizky soal Peluang Rujuk dengan Desta: Saya Butuh Imam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/33/3084318/natasha_rizky-BgZp_large.jpg
Natasha Rizky Bersyukur Selalu Dapat Dukungan Desta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/33/3026287/desta-dan-natasha-rizky-kompak-di-khitanan-anak-pascacerai-JUsdbqY07G.jpg
Desta dan Natasha Rizky Kompak di Khitanan Anak Pascacerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/33/3026227/panggil-natasha-rizky-istri-desta-diledek-prilly-latuconsina-eHvbQzSTNj.jpg
Panggil Natasha Rizky Istri, Desta Diledek Prilly Latuconsina
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement