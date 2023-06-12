Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Shakira dan Lewis Hamilton Semakin Dekat, Resmi Pacaran?

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |08:11 WIB
Shakira dan Lewis Hamilton Semakin Dekat, Resmi Pacaran?
Shakira dan Lewis Hamilton semakin dekat (Foto: IG Shakira)
A
A
A

BARCELONA - Pesona Shakira memang tiada duanya. Setelah dirumorkan menolak mentah-mentah aktor tampan Tom Cruise, penyanyi asal Kolombia itu disebut-sebut berhasil memikat hati pembalap Lewis Hamilton.

Shakira bahkan terlihat menyaksikan Hamilton berlaga di F1 Grand Prix Spanyol. Ia memberikan dukungan secara langsung kepada Hamilton.

 BACA JUGA:

Setelah serangkaian acara pada perhelatan tersebut usai digelar, seorang sumber yang mengenal keduanya mengatakan bahwa pasangan ini menghabiskan waktu bersama untuk saling mengenal satu sama lain.

"Mereka menghabiskan waktu bersama dan dalam tahap 'mengenal'. Ini menyenangkan dan menggoda," ungkap sumber yang mengenal keduanya, dikutip dari PEOPLE.

Penyanyi 46 tahun itu menghadiri Grand Prix F1 Spanyol di Barcelona, Spanyol dimana pembalap 38 tahun itu mengendarai Mercedes dan berada di posisi kedua. Setelah acara tersebut, pasangan itu pergi makan malam bersama sekelompok teman termasuk Daniel Caesar, Fai Khadra dan Mustafa, yang berbagi foto dari jalan-jalan tersebut ke Instagram Story-nya.

Dalam foto tersebut terlibat Hamilton duduk di sebelah Shakira dengan tangan melingkari pinggangnya, kelompok itu terlihat begitu semringah saat mereka menikmati koktail.

Tentu ini bukan pertama kalinya keduanya tampil bersama. Shakira terlihat nongkrong bersama Hamilton dan teman-temannya untuk tamasya perahu di Miami setelah menghadiri Grand Prix 2023 bulan lalu.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/09/33/2810560/shakira-nonton-f1-bareng-tom-cruise-usai-putus-dari-gerard-pique-wgoqhjNYlm.jpg
Shakira Nonton F1 Bareng Tom Cruise usai Putus dari Gerard Pique
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/28/33/2788606/ibu-gerard-pique-sempat-tonjok-shakira-dan-bantu-tutupi-perselingkuhan-sang-anak-yLhNJqfUqe.jpg
Ibu Gerard Pique Sempat Tonjok Shakira dan Bantu Tutupi Perselingkuhan Sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/30/33/2755547/postingan-menohok-shakira-setelah-gerard-pique-pamer-pacar-baru-wyeKwOohPa.jpg
Postingan Menohok Shakira setelah Gerard Pique Pamer Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/18/33/2729466/deretan-musisi-yang-akan-tampil-di-final-piala-dunia-2022-ada-shakira-dan-jennifer-lopez-VmAuvd0nyn.jpg
Deretan Musisi yang Akan Tampil di Final Piala Dunia 2022, Ada Shakira dan Jennifer Lopez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/02/33/2699531/shakira-dihujat-usai-salip-antrean-atraksi-halloween-mYAiXWGj83.jpg
Shakira Dihujat Usai Salip Antrean Atraksi Halloween
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/28/33/2637901/terseret-kasus-penipuan-pajak-shakira-tolak-tawaran-penyelesaian-dari-jaksa-fYdHb6fIn7.jpeg
Terseret Kasus Penipuan Pajak, Shakira Tolak Tawaran Penyelesaian dari Jaksa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement