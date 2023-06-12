Shakira dan Lewis Hamilton Semakin Dekat, Resmi Pacaran?

BARCELONA - Pesona Shakira memang tiada duanya. Setelah dirumorkan menolak mentah-mentah aktor tampan Tom Cruise, penyanyi asal Kolombia itu disebut-sebut berhasil memikat hati pembalap Lewis Hamilton.

Shakira bahkan terlihat menyaksikan Hamilton berlaga di F1 Grand Prix Spanyol. Ia memberikan dukungan secara langsung kepada Hamilton.

Setelah serangkaian acara pada perhelatan tersebut usai digelar, seorang sumber yang mengenal keduanya mengatakan bahwa pasangan ini menghabiskan waktu bersama untuk saling mengenal satu sama lain.

"Mereka menghabiskan waktu bersama dan dalam tahap 'mengenal'. Ini menyenangkan dan menggoda," ungkap sumber yang mengenal keduanya, dikutip dari PEOPLE.

Penyanyi 46 tahun itu menghadiri Grand Prix F1 Spanyol di Barcelona, Spanyol dimana pembalap 38 tahun itu mengendarai Mercedes dan berada di posisi kedua. Setelah acara tersebut, pasangan itu pergi makan malam bersama sekelompok teman termasuk Daniel Caesar, Fai Khadra dan Mustafa, yang berbagi foto dari jalan-jalan tersebut ke Instagram Story-nya.

Dalam foto tersebut terlibat Hamilton duduk di sebelah Shakira dengan tangan melingkari pinggangnya, kelompok itu terlihat begitu semringah saat mereka menikmati koktail.

Tentu ini bukan pertama kalinya keduanya tampil bersama. Shakira terlihat nongkrong bersama Hamilton dan teman-temannya untuk tamasya perahu di Miami setelah menghadiri Grand Prix 2023 bulan lalu.

