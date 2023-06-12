Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Kocak Aming Ubah Penampilan Hingga Disebut Hijrah

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |08:00 WIB
Alasan Kocak Aming Ubah Penampilan Hingga Disebut Hijrah
Alasan Aming ubah penampilan (Foto: IG Aming)
A
A
A

JAKARTA - Aming sempat menuai sorotan karena beredar foto-fotonya tampil dengan gagah, bukan seperti penampilannya yang seringkali cenderung feminin. Bahkan, ia juga sempat mengunggah foto saat mengenakan baju koko dan peci.

Sontak, publik gempar hingga berspekulasi bahwa Aming telah mendapat sebuah pencerahan dan memutuskan untuk hijrah serta meninggalkan penampilan lamanya.

Kepada Denny Sumargo, Aming secara terang-terangan mengungkap jika perubahan penampilannya itu bermula saat dirinya melakukan sulam alis di Amerika lantaran selama ini tak percaya diri dengan beberapa bagian tubuhnya.

Alasan Aming ubah penampilan

"Tahun baru, tahun lalu gua ke Amerika sebulan setengah. Dahi gue lebar, gue nggak punya alis, hidung gue lebar. Gue pake kacamata, gue harus ngakalin penampilan gua. Jadi gue pasang alis di Amerika," ungkap Aming dikutip dari kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo.

Sambil tertawa, Aming menyebut penampilannya berubah hanya karena ia mulai percaya diri karena sudah memiliki alis. Aming pun mengaku jika dirinya memperhatikan komentar-komentar dari netizen yang mengarah kepadanya hingga akhirnya sudah terlanjur beredar luas jika penampilannya yang berubah itu lantaran mendapat pencerahan atau telah mendapat pengalaman spiritual.

Padahal kenyataannya, hanya ada satu alasan sederhana di balik keputusannya yang tentunya membuat orang-orang geleng-geleng kepala dibuatnya saat mendengarnya, karena alis.

"Sekarang gue udah ada alis, gue udah kayak manusia. Orang dengan segala macam teori, Aming dapet pengalaman spiritual lah. 'Wih Aming dapet pencerahan, wih Aming dapet hidayah'. Kagak, gara-gara gue pasang alis doang,"ujarnya sembari tertawa.

