HOME CELEBRITY MOVIE

YG Entertainment Tanggapi Rumor Jennie BLACKPINK Gabung Marvel

Siti Mutammimah , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |00:30 WIB
YG Entertainment Tanggapi Rumor Jennie BLACKPINK Gabung Marvel
YG Entertainment tanggapi rumor Jennie BLACKPINK gabung Marvel sebagai Luna Snow. (Foto: VOGUE)
A
A
A

SEOUL - Jennie BLACKPINK dirumorkan mendapat tawaran untuk bergabung dalam proyek terbaru Marvel Studios. Terkait rumor tersebut, YG Entertainment selaku perwakilan sang idol pun buka suara. 

“Rumor yang mengatakan Jennie mendapat tawaran untuk membintangi proyek Marvel tidak benar,” ujar agensi tersebut dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (12/6/2023).

Mengutip Hypebeast, rumor tentang aktor Asia akan bergabung dengan proyek tersebut sudah berseliweran sejak tahun lalu. Apalagi, beberapa aktor MCU seperti Claudia Kim, Fala Chen, dan Benedict Wong mengikuti akun Jennie di Instagram. 

Pemberitaan seputar Jennie mendapat tawaran untuk bergabung dalam grup superhero Marvel bernama 'Team Agents of Atlas' mencuat sejak 11 Juni 2023. Jennie dikabarkan akan berperan sebagai Seol Hee (Luna Snow) dalam film tersebut. 

Jennie BLACKPINK dikabarkan gabung MCU, YG Entertainment buka suara. (Foto: DAZED)

Jennie BLACKPINK dikabarkan gabung MCU, YG Entertainment buka suara. (Foto: DAZED)

Karakter Luna Snow sebenarnya pertama kali muncul dalam video game Marvel Super War, pada 2020. Karakter tersebut memiliki kekuatan Cryokinesis di mana dia bisa memproduksi es untuk menghancurkan dan menyembuhkan.

Halaman:
1 2
