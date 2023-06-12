Sinopsis Under Siege 2 Dark Territory, Aksi Steven Seagal Melawan Teroris

JAKARTA – Sinopsis film Under Siege 2: Dark Territory akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini bergenre thriller aksi yang dirilis pada tahun 1995, disutradarai oleh Geoff Murphy dan dibintangi oleh Steven Seagal, Eric Bogosian, Everett McGill dan Katherine Heigl.

Film ini menceritakan Casey Ryback yang sedang naik kereta Colorado ke LA untuk memulai liburan bersama keponakannya. Di awal perjalanan, teroris naik kereta dan menggunakannya sebagai markas bergerak untuk membajak satelit AS yang sangat rahasia dan merusak.

Film ini menerima banyak tinjauan positif dari para kritikus dan penonton film serta mendapat rating sebesar 5.5/10 di situs resmi IMDb.

Sinopsis Film Under Siege 2: Dark Territory

Setelah pensiun dari Angkatan Laut AS, Casey Ryback (Steven Seagal) tinggal di Denver, Colorado, dimana dia memulai dan menjalankan bisnis restoran. Ketika dia menerima berita kematian saudara laki-lakinya bernama, James Ryback, dalam kecelakaan pesawat.

Kemudian Casey bertemu dengan putri James, bernama Sarah (Katherine Heigl), yang akan dia temani ke Los Angeles untuk menghadiri pemakamannya. Keduanya menaiki Grand Continental, sebuah kereta api yang melintasi Pegunungan Rocky dari Denver ke Los Angeles.

Di atas kapal, mereka berteman dengan seorang pramugari/portir bernama Bobby Zachs (Morris Chestnut) dan koki kereta. Saat kereta mencapai Pegunungan Rocky, sekelompok teroris menurunkannya dan membunuh insinyur kereta.

Kelompok teroris itu, dipimpin oleh mantan pegawai pemerintah AS dan ahli dalam komputer, Travis Dane (Eric Bogosian) dan wakilnya Marcus Penn (Everett McGill). Kelompok itu memotong saluran komunikasi kereta dan menyandera penumpang dan staf, membawa mereka ke dua gerbong terakhir.

Kemudian, Casey berhasil membunuh satu teroris, lalu melarikan diri. Di sisi lain, Dane mengerjakan Grazer One, senjata tektonik satelit militer rahasia untuk target bawah tanah. Militer memecat Dane, yang kemudian memalsukan kematiannya.

Dane mengancam dua mantan rekan Departemen Pertahanan dengan jarum menyala di mata mereka kecuali mereka mengungkapkan kode untuk mengambil alih Grazer. Terlepas dari pengungkapan mereka, setelah kode dipastikan berfungsi, mereka terlempar dari kereta ke lembah yang dalam.

Teroris Timur Tengah telah menawarkan Dane sebesar USD1 miliar untuk menghancurkan pesisir Timur dengan menggunakan Grazer untuk menargetkan reaktor nuklir yang terletak di bawah Pentagon. Dane mendemonstrasikan Grazer kepada investor dengan menghancurkan fasilitas senjata biologis Tiongkok yang menyamar sebagai pabrik produksi pupuk.

Setelah satu investor menawarkan tambahan USD100 juta, meskipun tujuan utama senjata tersebut untuk target bawah tanah, Dane menghancurkan sebuah pesawat yang membawa mantan istri investor tersebut.

Pemerintah AS kesulitan menemukan Dane atau Grazer. Ketika para pejabat menghancurkan apa yang mereka anggap sebagai Grazer, Dane menjelaskan bahwa satelit intelijen terbaik NSA telah dihancurkan. Selama kereta terus bergerak, lokasinya tidak bisa ditentukan.

Dengan bantuan Zachs, Casey mengambil tindakan sendiri. Dia mengirim faks pesan ke pemilik Mile High Cafe, yang menyampaikan kabar tersebut ke Admiral Bates. Bates dengan cepat memahami bahwa Dane dan para teroris berada di kereta, dan dengan enggan menyetujui misi oleh dua pembom siluman F-117 untuk menghancurkan kereta tersebut.

Zachs menemukan bahwa mereka berada di jalur yang salah dan berada di jalur yang bertabrakan dengan kereta barang curah Pasifik Selatan yang membawa gerbong tangki bensin.

Casey membunuh tentara bayaran satu per satu dan melepaskan para sandera, tetapi Dane menggunakan keterampilan komputernya untuk menemukan pembom Stealth dan menargetkan ulang Grazer untuk melumpuhkan mereka sebelum mereka menyelesaikan misinya.

Sadar akan masa lalu Casey, Penn menggunakan Sarah sebagai umpan untuk membujuknya berkelahi, tetapi Casey menang dan mematahkan lehernya secara fatal.