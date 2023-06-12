Sinopsis Film The Equalizer 2, Upaya Balas Dendam Denzel Washington

JAKARTA – Sinopsis film The Equalizer 2 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini bergenre aksi yang dirilis pada tahun 2018, disutradarai oleh Antoine Fuqua dan dibintangi oleh Denzel Washington, Pedro Pascal, Ashton Sanders, Melissa Leo, Bill Pullman, dan Orson Bean.

Film ini menceritakan tentang Robert McCall yang merupakan seorang pensiunan Marinir AS dan saat itu dia berniat balas dendam kepada pembunuh yang membunuh teman dekatnya. Film ini merupakan sekuel dari film The Equalizer yang dirilis tahun 2014, yang didasarkan pada serial TV dengan nama yang sama, serta angsuran kedua dari trilogi The Equalizer.

Film ini menerima banyak kritik positif maupun negatif dari para kritikus film dan mendapat rating sebesar 6.7/10 di situs resmi IMDb.

Sinopsis Film The Equalizer 2

Melanjutkan kisah Robert McCall (Denzel Washington) yang masih tinggal di Boston, di mana dia bekerja sebagai pengemudi Lyft dan membantu mereka yang kurang beruntung dengan bantuan teman dekatnya dan mantan rekan DIA, bernama Susan Plummer (Melissa Leo).

Kemudian, Robert melakukan perjalanan ke Istanbul untuk menjemput putri pemilik toko buku yang masih berusia 9 tahun, Grace Braelick (Tamara Hickey), telah diculik oleh ayahnya yang kasar dari Turki.

Dia juga membantu Sam Rubinstein (Orson Bean), seorang lansia yang selamat dari Holocaust mencari lukisan saudara perempuannya yang meninggal di kamp kematian Nazi. Suatu malam, Robert menjemput seorang wanita muda bernama Amy, yang menunjukkan tanda-tanda telah dibius dan diserang.

Setelah itu dia membawa Amy ke rumah sakit sebelum kembali ke apartemen, di mana dia menyerang dengan brutal kepada pria yang menyerangnya.

Robert kembali ke rumah untuk menemukan bahwa halaman apartemennya telah dirusak. Dia menerima tawaran dari Miles Whittaker, seorang remaja bermasalah dengan bakat seni, untuk melukis mural di dinding.

Petugas Susan dan DIA Dave York (Pedro Pascal), mantan mitra Robert, dipanggil untuk menyelidiki pembunuhan-bunuh diri afiliasi agensi dan istrinya di Brussel. Di hotel mereka, Susan disapa di kamarnya dan dibunuh, seolah-olah saat perampokan.

Robert menentukan bahwa tikaman fatal yang disampaikan secara ahli berarti bahwa Susan menjadi sasaran dan bahwa pembunuhan-bunuh diri itu dilakukan, memberi tahu York tentang temuannya.

Selama salah satu perjalanan bersama Lyft-nya, Robert diserang oleh seorang pembunuh yang menyamar sebagai penumpang. Akhirnya, Robert dapat menghabisi pria itu dan mengambil ponselnya, ternyata di ponsel tersebut terdapat nomor York di daftar panggilan telepon.

Robert kemudian bertemu York di rumahnya, dan York mengungkapkan bahwa dirinya menjadi tentara bayaran setelah merasa dikecewakan oleh pemerintah dan juga mengaku bahwa dia telah membunuh Susan, karena Susan mengetahui bahwa dia dalang di balik pembunuhan Brussel.

Robert meninggalkan rumah tempat mantan regu Robert lainnya dan rekan satu tim York saat ini Kovac, Ari, dan Resnik sedang menunggu. Robert berjanji untuk membunuh seluruh tim sebelum berangkat.

Resnik dan Ari menuju ke rumah Susan untuk membunuh suaminya Brian, tetapi Robert membantunya melarikan diri. York dan Kovac masuk ke apartemen Robert, tempat Miles mengecat dinding.

Memantau apartemen melalui webcam, Robert mengarahkan Miles ke jalan rahasia, lalu menelepon York, yang meninggalkan apartemen bersama Kovac. Miles muncul dari persembunyiannya, namun tertangkap oleh York dan Kovac saat dia keluar dari apartemen.

BACA JUGA: