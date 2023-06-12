Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Penari Tango Dunia Ikuti Kompetisi di Bali

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |01:30 WIB
Penari Tango Dunia Ikuti Kompetisi di Bali
Tango in Paradise 2023 (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia Championship Preliminaries (ICP) 2023 diselenggarakan bersamaan dengan Tango in Paradise (TIP) Ke-10 di Bali, 23-28 Juni 2023. ICP 2023 dan Tango in Paradise ke-10 akan digelar selama sepekan di Hotel Kumala Pantai dan Padma Hotel and Resort, Kuta.

“Ajang Indonesia Championship Preliminaries bukan hanya kompetisi tango, tapi sebagai tempat bagi para pencinta tango untuk mengungkapkan keinginan mereka menambah pengetahuan tentang tango,” kata Ratih Soe Kosasie, penggagas Tango in Paradise dan penyelenggara Indonesia Championship Preliminaries di Jakarta.

Tango in Paradise

Penari tango dunia akan berkumpul dan berkompetisi di ajang tersebut. dalam festival berskala internasional ini setiap orang akan memiliki kesempatan bertemu dengan para pencinta tango lain dari berbagai belahan dunia, sambil menikmati keindahan panorama alam Bali yang penuh pesona. Ratih Soe Kosasie dan Tiara Josodirdjo ditunjuk oleh Koordinator Relaciones Institucionales Festivals de Buenos Aires y Usina del Arte Ministerio de Cultura Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires untuk menyelenggarakan Indonesia Championship Preliminaries, sebuah kompetisi tango dunia. Bali, yang dikenal sebagai ‘The Last Paradise’, menjadi tempat tetap untuk penyelenggaraan TIP maupun ICP.

Kompetisi dan festival tango yang berlangsung sepekan ini bertajuk “a week of tango in Bali”. Kompetisi (ICP) akan dimulai pada 23-25 Juni 2023 mencakup 16 negara yang merupakan zona berpengaruh dan ditentukan oleh Martin Frosio, principal dari Argentina, yaitu Australia, Hong Kong, China, India, Indonesia, New Zealand, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Brunei, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Terdapat dua kategori dalam ICP: Official dan Unofficial Category. Official Category dibagi dua lagi, yaitu Tango Pista/Social Tango dan Tango Stage/Choreography Tango. Adapun Unofficial Category terbagi menjadi Senior (untuk 50 tahun ke atas), Valz, Milonga, dan Jack & Jill. Khusus pemenang Official Category yang akan mewakili ICP dan mendapatkan pass ke semifinal kejuaraan tango dunia di Buenos Aires pada Agustus 2023.

A Week of Tango in Bali akan menghadirkan para maestro tango dari Argentina, beberapa pasangan maestro akan menjadi juri di Indonesia Championship Preliminaries, seperti Javier Rodriguez & Moira Castellano, Leandro Palou & Maria Tsiatsiani, serta Johana Copes. Dan Maestro lainnya akan tampil antara lain, Juan Cupini & Virginia Vasconi, Leandro Oliver dan David Palo yang dinobatkan juga sebagai Show Director pada pertunjukan di malam gala Tango in Paradise nanti.

