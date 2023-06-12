Viral usai Cover Lagu Coldplay, 300 Tiket Presale Pertama Konser Aldi Taher Sold Out

GARUT - Sebanyak 300 tiket presale pertama konser musik yang menampilkan artis Aldi Taher bertajuk Temufest Season 2 habis terjual dalam waktu sekitar 10 jam. Penjualan tiket event yang diadakan oleh resto Temu Kunci, di Kampung Bojong Larang, Desa Sukamentri, Kabupaten Garut itu dibuka pada Minggu (11/6/2023) kemarin.

M Alishandi, Marketing & Event Temu Kunci, mengatakan alasan dipilihnya Aldi Taher untuk event kali ini tidak lain sebagai sarana memfasilitasi para pecinta musik yang tidak mendapatkan tiket konser band asal Inggris Coldplay, yang akan digelar pada 15 November 2023 mendatang.

Apalagi aksi cover lagu Yellow milik Coldplay yang dibawakan mantan finalis MTV VJ Hunt itu sukses membius masyarakat.

"Dipilihnya Aldi Taher memang berkaitan dengan aksi viralnya membawakan lagu Coldplay. Selain itu kami ingin memfasilitasi teman-teman yang tidak kebagian tiket konser Coldplay. Maka kami hadirkan "Aldi Martin" di tengah masyarakat Garut," ujar M Alishandi kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (12/6/2023).

Tema event musik ini menurut dia sudah dirancang sejak Coldplay akan datang ke Indonesia. "Dengan adanya Aldi Taher, maka kami menemukan sosok yang tepat untuk mengisi acara ini," katanya.