HOME CELEBRITY MUSIK

Selain Loneliness, Ternyata 7 Lagu Ini Ciptaan Putri Ariani

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |21:00 WIB
Selain <i>Loneliness</i>, Ternyata 7 Lagu Ini Ciptaan Putri Ariani
Putri Ariani. (Foto: Instagram/@arianinismaputri)
JAKARTA - Putri Ariani memukau banyak orang setelah penampilannya di audisi America's Got Talent (AGT) 2023 menjadi perhatian berbagai dunia. Di tengah keterbatasan pengelihatan, dara asal Bantul, Yogyakarta, itu tak hanya memiliki suara emas, namun juga berbakat menciptakan lagu.

Putri Ariani membawakan lagu Loneliness yang merupakan ciptaannya sendiri. Bakat bernyanyi serta kepiawaian membuat lagu di usia muda, membuatnya sukses mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell, salah satu juri AGT.

Namun, Loneliness ternyata bukan satu-satunya lagu yang Putri ciptakan sendiri. Ia juga menciptakan beberapa lagu lainnya yang mampu memanjakan telinga.

Berikut ini Okezone ulas 7 lagu ciptaan Putri Ariani, dilansir dari berbagai sumber.

1. Aku Mau

Lagu ini dirilis pada 9 Maret 2022. Pesan yang diusung Putri melalui lagu Aku Mau adalah kebahagiaan yang sederhana. Kuncinya adalah menerima keadaan, lingkungan serta keluarga.

